https://crimea.ria.ru/20250619/v-simferopole-postroyat-novoe-zdanie-ekstrennoy-medpomoschi-za-570-mln-1147360885.html

В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн

В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн

Новое модульное здание экстренной медицинской помощи за 570 млн рублей построят в Симферополе. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T19:47

2025-06-19T19:47

2025-06-19T19:48

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Новое модульное здание экстренной медицинской помощи за 570 млн рублей построят в Симферополе. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, в этом году планируется завершение работ на 70 объектах первичного звена здравоохранения, включая две поликлиники, фельдшерско-аккушерские пункты и врачебные амбулатории. В рамках совещания поручено ускорить работы га объектах в Ленинском, Нижнегорском и Раздольненском районах, Феодосийском городском округе,Около 2,5 миллиардов рублей направлено Крыму на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщал ранее Гоцанюк. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство больницы скорой помощи в СевастополеВ Севастополе до конца года появится новая поликлиникаНа Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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