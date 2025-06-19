В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн
Новое здание экстренной медпомощи за 570 млн рублей построят в Симферополе - Гоцанюк
19:47 19.06.2025 (обновлено: 19:48 19.06.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Новое модульное здание экстренной медицинской помощи за 570 млн рублей построят в Симферополе. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Для повышения доступности и качества экстренной медицинской помощи на базе Симферопольской городской больницы №7 будет построено новое модульное здание площадью 1,5 тыс. кв. м. На эти цели предусмотрено 570 млн рублей", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале по итогам совещания, посвященном реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
По его словам, в этом году планируется завершение работ на 70 объектах первичного звена здравоохранения, включая две поликлиники, фельдшерско-аккушерские пункты и врачебные амбулатории. В рамках совещания поручено ускорить работы га объектах в Ленинском, Нижнегорском и Раздольненском районах, Феодосийском городском округе,
Около 2,5 миллиардов рублей направлено Крыму на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщал ранее Гоцанюк. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.
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