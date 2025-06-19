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В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн
В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн - РИА Новости Крым, 19.06.2025
В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн
Новое модульное здание экстренной медицинской помощи за 570 млн рублей построят в Симферополе. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T19:47
2025-06-19T19:48
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симферополь
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Новое модульное здание экстренной медицинской помощи за 570 млн рублей построят в Симферополе. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, в этом году планируется завершение работ на 70 объектах первичного звена здравоохранения, включая две поликлиники, фельдшерско-аккушерские пункты и врачебные амбулатории. В рамках совещания поручено ускорить работы га объектах в Ленинском, Нижнегорском и Раздольненском районах, Феодосийском городском округе,Около 2,5 миллиардов рублей направлено Крыму на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщал ранее Гоцанюк. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство больницы скорой помощи в СевастополеВ Севастополе до конца года появится новая поликлиникаНа Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году
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В Симферополе построят новое здание экстренной медпомощи за 570 млн

Новое здание экстренной медпомощи за 570 млн рублей построят в Симферополе - Гоцанюк

19:47 19.06.2025 (обновлено: 19:48 19.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Новое модульное здание экстренной медицинской помощи за 570 млн рублей построят в Симферополе. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Для повышения доступности и качества экстренной медицинской помощи на базе Симферопольской городской больницы №7 будет построено новое модульное здание площадью 1,5 тыс. кв. м. На эти цели предусмотрено 570 млн рублей", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале по итогам совещания, посвященном реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
По его словам, в этом году планируется завершение работ на 70 объектах первичного звена здравоохранения, включая две поликлиники, фельдшерско-аккушерские пункты и врачебные амбулатории. В рамках совещания поручено ускорить работы га объектах в Ленинском, Нижнегорском и Раздольненском районах, Феодосийском городском округе,
Около 2,5 миллиардов рублей направлено Крыму на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщал ранее Гоцанюк. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиНовости КрымаЮрий ГоцанюкКрымСимферопольЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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