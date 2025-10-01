Рейтинг@Mail.ru
В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крымские специалисты изобрели уникальный переходник для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющий за считанные секунды переключить пациента с реанимобиля на стационарное больничное оборудование. Изделие востребовано как в зоне специальной военной операции, так и в гражданской медицине. Об этом в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.По ее словам, когда раненого бойца, который не может самостоятельно дышать, эвакуируют на реанимобиле и доставляют в реанимацию, необходимо переподключить его от баллона на стационарный аппарат ИВЛ. На данный момент эта процедура занимает порядка 30 секунд, что является критическим временным промежутком, пока пациент не дышит.Переходники прошли испытания в условиях полевых госпиталей на фронте, их использование показало отличные результаты. Изделием уже заинтересовались различные регионы РФ для использования в гражданской медицине.По словам Вертинской, на данный момент изделие прошло научно-технический совет в минпроме Крыма. Осталось получить соответствующую лицензию, после чего начнется его массовое производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крымские специалисты изобрели уникальный переходник для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющий за считанные секунды переключить пациента с реанимобиля на стационарное больничное оборудование. Изделие востребовано как в зоне специальной военной операции, так и в гражданской медицине. Об этом в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
По ее словам, когда раненого бойца, который не может самостоятельно дышать, эвакуируют на реанимобиле и доставляют в реанимацию, необходимо переподключить его от баллона на стационарный аппарат ИВЛ. На данный момент эта процедура занимает порядка 30 секунд, что является критическим временным промежутком, пока пациент не дышит.
"Наши крымские кулибины разработали переходник, который позволяет за три-четыре секунды переключить пациента на стационарный аппарат ИВЛ", – отметила Вертинская.
Переходники прошли испытания в условиях полевых госпиталей на фронте, их использование показало отличные результаты. Изделием уже заинтересовались различные регионы РФ для использования в гражданской медицине.
По словам Вертинской, на данный момент изделие прошло научно-технический совет в минпроме Крыма. Осталось получить соответствующую лицензию, после чего начнется его массовое производство.
