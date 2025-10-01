https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-izobreli-unikalnyy-perekhodnik-dlya-apparatov-ivl-1149884956.html

В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ

В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ - РИА Новости Крым, 01.10.2025

В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ

Крымские специалисты изобрели уникальный переходник для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющий за считанные секунды переключить пациента с РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T21:39

2025-10-01T21:39

2025-10-01T19:20

новости крыма

медицина

новости

здоровье

аппарат искусственной вентиляции легких (ивл)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/59/1118275961_0:204:3278:2048_1920x0_80_0_0_5ae41e67e65c248cd3ec47187007d350.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крымские специалисты изобрели уникальный переходник для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющий за считанные секунды переключить пациента с реанимобиля на стационарное больничное оборудование. Изделие востребовано как в зоне специальной военной операции, так и в гражданской медицине. Об этом в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.По ее словам, когда раненого бойца, который не может самостоятельно дышать, эвакуируют на реанимобиле и доставляют в реанимацию, необходимо переподключить его от баллона на стационарный аппарат ИВЛ. На данный момент эта процедура занимает порядка 30 секунд, что является критическим временным промежутком, пока пациент не дышит.Переходники прошли испытания в условиях полевых госпиталей на фронте, их использование показало отличные результаты. Изделием уже заинтересовались различные регионы РФ для использования в гражданской медицине.По словам Вертинской, на данный момент изделие прошло научно-технический совет в минпроме Крыма. Осталось получить соответствующую лицензию, после чего начнется его массовое производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251001/dve-bolnitsy-kryma-poluchat-medoborudovanie-na-341-mln-rubley-1149893433.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, медицина, новости, здоровье, аппарат искусственной вентиляции легких (ивл)