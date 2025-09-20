https://crimea.ria.ru/20250920/novorozhdennykh-iz-kryma-s-porokami-serdtsa-otpravlyayut-lechitsya-na-materik-1149567955.html
Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк
Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк
Если ранее в республике Крым у новорожденных брали анализ крови на скрининг семи врожденных заболеваний, то теперь исследования проводятся по более чем 40... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T21:36
2025-09-20T21:36
2025-09-20T21:36
здравоохранение в крыму и севастополе
дети
минздрав крыма
беременность
новости крыма
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110892/35/1108923501_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5087c261f73d3f832927f7861f74f709.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Если ранее в республике Крым у новорожденных брали анализ крови на скрининг семи врожденных заболеваний, то теперь исследования проводятся по более чем 40 заболеваниям. Об этом в ходе пресс-конференции на тему детского здоровья в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения Республики Крым Александр Сидоров."Кровь берется у всех новорожденных детей во всех родовспомогательных учреждениях. Часть исследований делается у нас на базе республиканского Перинатального центра, часть в Краснодаре, и в ситуации, если есть какие-то подозрения, то отправляется дальше в центральные клиники", - сказал он.При этом неонатолог отметил, что важно, чтобы проблемы были своевременно диагностированы. Тогда возможно исправить ситуацию в первые сутки после рождения ребенка.Для этого в республиканском Перинатальном центре создана целая система, работает перинатальный консилиум, который собирается два раза в месяц и вместе с будущими мамами выбирает оптимальный маршрут госпитализации беременной."Но очень многие проблемы мы решаем у себя, в том числе и в Перинатальном центре. Мы на сегодняшний день очень успешно оперируем много врожденных хирургических заболеваний", - заметил неонатолог.При этом одним из нерешенных в Крыму вопросов он назвал операции детям с врожденными пороками сердца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Крыму за полгода благодаря ЭКО родились 139 детейМеры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - ПутинВ России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110892/35/1108923501_110:0:594:363_1920x0_80_0_0_c98709d7c95f6f8410f7c0e8a10036b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здравоохранение в крыму и севастополе, дети, минздрав крыма, беременность, новости крыма, здоровье
Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк
В Крыму у новорожденных берут скрининг на более чем 40 врожденных заболеваний
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Если ранее в республике Крым у новорожденных брали анализ крови на скрининг семи врожденных заболеваний, то теперь исследования проводятся по более чем 40 заболеваниям. Об этом в ходе пресс-конференции на тему детского здоровья в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения Республики Крым Александр Сидоров.
"Кровь берется у всех новорожденных детей во всех родовспомогательных учреждениях. Часть исследований делается у нас на базе республиканского Перинатального центра, часть в Краснодаре, и в ситуации, если есть какие-то подозрения, то отправляется дальше в центральные клиники", - сказал он.
При этом неонатолог отметил, что важно, чтобы проблемы были своевременно диагностированы. Тогда возможно исправить ситуацию в первые сутки после рождения ребенка.
"Если мы в Крыму не оперируем некоторые критические врожденные пороки, то такие беременные должны быть своевременно маршрутизированы туда, где есть возможность прооперировать детей в первые сутки жизни", - сказал медик.
Для этого в республиканском Перинатальном центре создана целая система, работает перинатальный консилиум, который собирается два раза в месяц и вместе с будущими мамами выбирает оптимальный маршрут госпитализации беременной.
"Но очень многие проблемы мы решаем у себя, в том числе и в Перинатальном центре. Мы на сегодняшний день очень успешно оперируем много врожденных хирургических заболеваний", - заметил неонатолог.
При этом одним из нерешенных в Крыму вопросов он назвал операции детям с врожденными пороками сердца.
"Такие операции на сегодняшний день не проводятся в республике. Есть еще ряд редко встречаемых заболеваний. Результаты лечения больных ими детей лучше в специальных центрах. Технологии по излечению будут развиваться именно там. А то, что встречается относительно часто и что не требует каких-то сложных устройств или сложных техник, мы практически все делаем сами", - подчеркнул неонатолог.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.