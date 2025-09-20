https://crimea.ria.ru/20250920/novorozhdennykh-iz-kryma-s-porokami-serdtsa-otpravlyayut-lechitsya-na-materik-1149567955.html

Новорожденных из Крыма с пороками сердца отправляют лечиться на материк

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Если ранее в республике Крым у новорожденных брали анализ крови на скрининг семи врожденных заболеваний, то теперь исследования проводятся по более чем 40 заболеваниям. Об этом в ходе пресс-конференции на тему детского здоровья в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения Республики Крым Александр Сидоров."Кровь берется у всех новорожденных детей во всех родовспомогательных учреждениях. Часть исследований делается у нас на базе республиканского Перинатального центра, часть в Краснодаре, и в ситуации, если есть какие-то подозрения, то отправляется дальше в центральные клиники", - сказал он.При этом неонатолог отметил, что важно, чтобы проблемы были своевременно диагностированы. Тогда возможно исправить ситуацию в первые сутки после рождения ребенка.Для этого в республиканском Перинатальном центре создана целая система, работает перинатальный консилиум, который собирается два раза в месяц и вместе с будущими мамами выбирает оптимальный маршрут госпитализации беременной."Но очень многие проблемы мы решаем у себя, в том числе и в Перинатальном центре. Мы на сегодняшний день очень успешно оперируем много врожденных хирургических заболеваний", - заметил неонатолог.При этом одним из нерешенных в Крыму вопросов он назвал операции детям с врожденными пороками сердца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Крыму за полгода благодаря ЭКО родились 139 детейМеры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - ПутинВ России пересмотрели стандарты оказания помощи младенцам и новорожденным

