Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку

СИФМЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в пятницу в своем Telegram-канале сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак подал в отставку.Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.Зеленский добавил, что в субботу проведет консультации с теми, кто может возглавить этот институт.Андрей Ермак – юрист, кинопродюсер. Работал помощником народного депутата Украины Эльбруса Тадеева в V, VI, VII созывах Верховной рады Украины. В мае 2019 года Владимир Зеленский после занятия президентского поста назначил Ермака своим помощником по направлению внешней политики. В феврале 2020 года Ермак стал руководителем офиса президента Украины.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского
Зеленский заявил об отставке главы своего офиса Ермака
18:25 28.11.2025 (обновлено: 18:44 28.11.2025)
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в пятницу в своем Telegram-канале сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак подал в отставку.
Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски
у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил
, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.
"Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций", - сказал глава киевского режима.
Зеленский добавил, что в субботу проведет консультации с теми, кто может возглавить этот институт.
Андрей Ермак – юрист, кинопродюсер. Работал помощником народного депутата Украины Эльбруса Тадеева в V, VI, VII созывах Верховной рады Украины. В мае 2019 года Владимир Зеленский после занятия президентского поста назначил Ермака своим помощником по направлению внешней политики. В феврале 2020 года Ермак стал руководителем офиса президента Украины.
Коррупционный скандал на Украине
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило
о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало
записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
