Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку

2025-11-28T18:25

2025-11-28T18:25

2025-11-28T18:44

андрей ермак

украина

владимир зеленский

политика

в мире

новости

СИФМЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в пятницу в своем Telegram-канале сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак подал в отставку.Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.Зеленский добавил, что в субботу проведет консультации с теми, кто может возглавить этот институт.Андрей Ермак – юрист, кинопродюсер. Работал помощником народного депутата Украины Эльбруса Тадеева в V, VI, VII созывах Верховной рады Украины. В мае 2019 года Владимир Зеленский после занятия президентского поста назначил Ермака своим помощником по направлению внешней политики. В феврале 2020 года Ермак стал руководителем офиса президента Украины.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского

