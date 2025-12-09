https://crimea.ria.ru/20251209/kiev-podgotovil-novuyu-skhemu-vorovstva-zapadnykh-deneg-1151512754.html
Киев подготовил новую схему воровства западных денег
Киев подготовил новую схему воровства западных денег - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Киев подготовил новую схему воровства западных денег
Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский режим и его сообщники из числа европейских чиновников и... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T11:16
2025-12-09T11:16
2025-12-09T11:32
служба внешней разведки (свр)
новости
украина
андрей ермак
тимур миндич
западная помощь украине
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123182964_1178:481:3076:1549_1920x0_80_0_0_0481cdd80b83d8f2c87c2cd92de1e6a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 9 дек – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский режим и его сообщники из числа европейских чиновников и бизнесменов подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков.Планируется, что польская посредническая фирма будет закупать боеприпасы в различных странах восточной Европы и глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тысячи долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за штуку. Оплачивать такие поставки будут Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны. Финансовый "откат" ответственным должностным лицам указанных государств учтен, отметили в российском разведывательном ведомстве.Примечательно, что чешская компания PHU LECHMAR ранее попадала в поле зрения общественности из-за подозрений в участии в операциях, связанных с выводом за рубеж средств западной финансовой помощи, предназначенной украинским силовым ведомствам, рассказали в СВР.К услугам этой фирмы неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем офиса главы киевского режима Андреем Ермаком и другими представителями коррупционной группировки бизнесмена Тимура Миндича – главы украинского режима Владимира Зеленского. Даже в условиях громкого коррупционного скандала на Украине уверенные в своей безнаказанности местные дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику, отметили в разведывательном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251125/london-planiruet-diskreditirovat-trampa--svr-raskryla-zamysel-1151159204.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123182964_1302:476:3076:1807_1920x0_80_0_0_229f016dffae5d041a175d606d446f57.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки (свр), новости, украина, андрей ермак, тимур миндич, западная помощь украине, владимир зеленский
Киев подготовил новую схему воровства западных денег
Новую схему воровства западных денег подготовил киевский режим
11:16 09.12.2025 (обновлено: 11:32 09.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 9 дек – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский режим и его сообщники из числа европейских чиновников и бизнесменов подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков.
"Она (схема – ред.) предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR", – проинформировали в СВР.
Планируется, что польская посредническая фирма будет закупать боеприпасы в различных странах восточной Европы и глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тысячи долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за штуку. Оплачивать такие поставки будут Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны. Финансовый "откат" ответственным должностным лицам указанных государств учтен, отметили в российском разведывательном ведомстве.
Примечательно, что чешская компания PHU LECHMAR ранее попадала в поле зрения общественности из-за подозрений в участии в операциях, связанных с выводом за рубеж средств западной финансовой помощи, предназначенной украинским силовым ведомствам, рассказали в СВР.
К услугам этой фирмы неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем офиса главы киевского режима Андреем Ермаком и другими представителями коррупционной группировки бизнесмена Тимура Миндича – главы украинского режима Владимира Зеленского. Даже в условиях громкого коррупционного скандала на Украине уверенные в своей безнаказанности местные дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику, отметили в разведывательном ведомстве РФ.
"Неудивительно, что проект "мирного плана" (президента США – ред.) Дональда Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского. Там боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне. При этом нынешняя украинская верхушка настолько зациклена на собственном обогащении, что не замечает приближения момента, когда ей неизбежно придется отвечать за все свои преступления", – подытожили в СВР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.