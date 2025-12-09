https://crimea.ria.ru/20251209/kiev-podgotovil-novuyu-skhemu-vorovstva-zapadnykh-deneg-1151512754.html

СИМФЕРОПОЛЬ 9 дек – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский режим и его сообщники из числа европейских чиновников и бизнесменов подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков.Планируется, что польская посредническая фирма будет закупать боеприпасы в различных странах восточной Европы и глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тысячи долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за штуку. Оплачивать такие поставки будут Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны. Финансовый "откат" ответственным должностным лицам указанных государств учтен, отметили в российском разведывательном ведомстве.Примечательно, что чешская компания PHU LECHMAR ранее попадала в поле зрения общественности из-за подозрений в участии в операциях, связанных с выводом за рубеж средств западной финансовой помощи, предназначенной украинским силовым ведомствам, рассказали в СВР.К услугам этой фирмы неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем офиса главы киевского режима Андреем Ермаком и другими представителями коррупционной группировки бизнесмена Тимура Миндича – главы украинского режима Владимира Зеленского. Даже в условиях громкого коррупционного скандала на Украине уверенные в своей безнаказанности местные дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику, отметили в разведывательном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

