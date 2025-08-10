Рейтинг@Mail.ru
Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков
Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков
Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков
Помимо систем "Орешник", у России есть и другие новейшие вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Помимо систем "Орешник", у России есть и другие новейшие вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Называть конкретные точки, географические регионы мне было бы абсолютно неправильно, безответственно... У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее, заведомо для себя не исключаем", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1"."Орешник" - да. Но есть и другое. Так что, времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", - добавил он.
Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков

Помимо "Орешника", у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Помимо систем "Орешник", у России есть и другие новейшие вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Называть конкретные точки, географические регионы мне было бы абсолютно неправильно, безответственно... У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее, заведомо для себя не исключаем", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
"Орешник" - да. Но есть и другое. Так что, времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", - добавил он.
