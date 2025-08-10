https://crimea.ria.ru/20250810/pomimo-oreshnika-u-rossii-est-i-drugie-noveyshie-vooruzheniya---ryabkov-1148624029.html
Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков
2025-08-10T13:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Помимо систем "Орешник", у России есть и другие новейшие вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Называть конкретные точки, географические регионы мне было бы абсолютно неправильно, безответственно... У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее, заведомо для себя не исключаем", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1"."Орешник" - да. Но есть и другое. Так что, времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник" в России ставят на серийное производствоВ Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин
