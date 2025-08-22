Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по Киеву - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по Киеву
Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по Киеву - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по Киеву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по Киеву. РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по Киеву.В ноябре прошлого года ВС России ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производил в том числе ракетную технику. Этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.О начале серийного производства "Орешника", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов. В августе глава российского государства проинформировал, что первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска.Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".
новости, россия, ракетная система средней дальности "орешник", оружие, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), украина
Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по Киеву

Путин на предложение ударить "Орешником" по Киеву ответил категорическим отказом

14:08 22.08.2025 (обновлено: 14:27 22.08.2025)
 
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по Киеву.
"Первый (Лукашенко – ред.) озвучивает инсайды. Например, о том, как предлагали "Орешником" по Банковой. <…> И как Путин сказал: ни в коем случае!" – сказано в сообщении, опубликованном в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале "Пул Первого".
В ноябре прошлого года ВС России ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производил в том числе ракетную технику. Этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.
О начале серийного производства "Орешника", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов. В августе глава российского государства проинформировал, что первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска.
Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".
Лента новостейМолния