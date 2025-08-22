https://crimea.ria.ru/20250822/lukashenko-rasskazal-ob-otvete-putina-na-ideyu-udarit-oreshnikom-po-kievu-1148909974.html

Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по Киеву

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса "Орешник" по Киеву.В ноябре прошлого года ВС России ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производил в том числе ракетную технику. Этот комбинированный удар стал ответом на атаки Киева по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow.О начале серийного производства "Орешника", успешно проявившего себя в боевых условиях, президент РФ Владимир Путин заявлял 23 июня на встрече с выпускниками военных вузов. В августе глава российского государства проинформировал, что первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска.Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИДВ Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"

