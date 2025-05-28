https://crimea.ria.ru/20250528/v-belorussii-vybrali-mesta-dlya-razmescheniya-rossiyskogo-kompleksa-oreshnik-1146792043.html

В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"

В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник" - РИА Новости Крым, 28.05.2025

В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T20:29

2025-05-28T20:29

2025-05-28T20:31

ракетная система средней дальности "орешник"

оружие

дальнобойное оружие

белоруссия

политика

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119498825_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_9ca2a4121217985c42eaa840e62a7f68.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года.Он добавил, что пусть недруги республики ошибочно думают, что "Орешника" не будет на территории Белоруссии. "Но мы-то знаем, что у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов - России и Беларуси", - подчеркнул Вольфович.Госсекретарь добавил, что работа по размещению в Белоруссии комплекса "Орешник" идет. "Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей, что это бред, что ничего этого нет, - тешат себя надеждами. Главное, что мы уверены в своих действиях, мы уверены в том, что мы делаем, что оружие будет надежным, прежде всего, отпором ... в случае развязывания агрессии против республики", - сказал он.Вольфович добавил, что у недругов не должно быть сомнений в решимости его применить при необходимости. "Решение (о применении - ред.) будет просто претворено в жизни. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250403/glavkom-nato-sdelal-zayavlenie-o-preimuschestve-oreshnika-1145425435.html

белоруссия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", оружие, дальнобойное оружие, белоруссия, политика, новости, россия