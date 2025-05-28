https://crimea.ria.ru/20250528/v-belorussii-vybrali-mesta-dlya-razmescheniya-rossiyskogo-kompleksa-oreshnik-1146792043.html
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник" - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T20:29
2025-05-28T20:29
2025-05-28T20:31
ракетная система средней дальности "орешник"
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СИФМЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года.Он добавил, что пусть недруги республики ошибочно думают, что "Орешника" не будет на территории Белоруссии. "Но мы-то знаем, что у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов - России и Беларуси", - подчеркнул Вольфович.Госсекретарь добавил, что работа по размещению в Белоруссии комплекса "Орешник" идет. "Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей, что это бред, что ничего этого нет, - тешат себя надеждами. Главное, что мы уверены в своих действиях, мы уверены в том, что мы делаем, что оружие будет надежным, прежде всего, отпором ... в случае развязывания агрессии против республики", - сказал он.Вольфович добавил, что у недругов не должно быть сомнений в решимости его применить при необходимости. "Решение (о применении - ред.) будет просто претворено в жизни. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ракетная система средней дальности "орешник", оружие, дальнобойное оружие, белоруссия, политика, новости, россия
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
20:29 28.05.2025 (обновлено: 20:31 28.05.2025)
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года.
"К концу года, я думаю, что то решение, которое приняли главы наших государств, (будет – ред.) в практической плоскости. Вопросы эти отработаны. Места размещения "Орешника" на территории Беларуси уже определены. Идет подготовка к плановым порядкам", - сказал Вольфович журналистам в Москве.
Он добавил, что пусть недруги республики ошибочно думают, что "Орешника" не будет на территории Белоруссии. "Но мы-то знаем, что у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов - России и Беларуси", - подчеркнул Вольфович.
Госсекретарь добавил, что работа по размещению в Белоруссии комплекса "Орешник" идет. "Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей, что это бред, что ничего этого нет, - тешат себя надеждами. Главное, что мы уверены в своих действиях, мы уверены в том, что мы делаем, что оружие будет надежным, прежде всего, отпором ... в случае развязывания агрессии против республики", - сказал он.
Вольфович добавил, что у недругов не должно быть сомнений в решимости его применить при необходимости. "Решение (о применении - ред.) будет просто претворено в жизни. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет", - добавил он.
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