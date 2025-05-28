Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник" - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250528/v-belorussii-vybrali-mesta-dlya-razmescheniya-rossiyskogo-kompleksa-oreshnik-1146792043.html
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник" - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T20:29
2025-05-28T20:31
ракетная система средней дальности "орешник"
оружие
дальнобойное оружие
белоруссия
политика
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119498825_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_9ca2a4121217985c42eaa840e62a7f68.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года.Он добавил, что пусть недруги республики ошибочно думают, что "Орешника" не будет на территории Белоруссии. "Но мы-то знаем, что у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов - России и Беларуси", - подчеркнул Вольфович.Госсекретарь добавил, что работа по размещению в Белоруссии комплекса "Орешник" идет. "Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей, что это бред, что ничего этого нет, - тешат себя надеждами. Главное, что мы уверены в своих действиях, мы уверены в том, что мы делаем, что оружие будет надежным, прежде всего, отпором ... в случае развязывания агрессии против республики", - сказал он.Вольфович добавил, что у недругов не должно быть сомнений в решимости его применить при необходимости. "Решение (о применении - ред.) будет просто претворено в жизни. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250403/glavkom-nato-sdelal-zayavlenie-o-preimuschestve-oreshnika-1145425435.html
белоруссия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119498825_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_46c1e4ccfcb3701dc58f0ce0dd04aeff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ракетная система средней дальности "орешник", оружие, дальнобойное оружие, белоруссия, политика, новости, россия
В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"

В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"

20:29 28.05.2025 (обновлено: 20:31 28.05.2025)
 
© РИА Новости . Andrei AleksandrovГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Andrei Aleksandrov
Читать в
ДзенTelegram
СИФМЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года.
"К концу года, я думаю, что то решение, которое приняли главы наших государств, (будет – ред.) в практической плоскости. Вопросы эти отработаны. Места размещения "Орешника" на территории Беларуси уже определены. Идет подготовка к плановым порядкам", - сказал Вольфович журналистам в Москве.
Он добавил, что пусть недруги республики ошибочно думают, что "Орешника" не будет на территории Белоруссии. "Но мы-то знаем, что у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов - России и Беларуси", - подчеркнул Вольфович.
Госсекретарь добавил, что работа по размещению в Белоруссии комплекса "Орешник" идет. "Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей, что это бред, что ничего этого нет, - тешат себя надеждами. Главное, что мы уверены в своих действиях, мы уверены в том, что мы делаем, что оружие будет надежным, прежде всего, отпором ... в случае развязывания агрессии против республики", - сказал он.
Вольфович добавил, что у недругов не должно быть сомнений в решимости его применить при необходимости. "Решение (о применении - ред.) будет просто претворено в жизни. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет", - добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
3 апреля, 18:32
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
 
Ракетная система средней дальности "Орешник"ОружиеДальнобойное оружиеБелоруссияПолитикаНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
21:16Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз
20:48Карбоновый полигон на Карадаге – что это и для чего
20:37"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России
20:29В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
20:21Проблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле - Путин
20:11Херсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет
19:54Трамп назвал срок оценки Вашингтоном хода переговоров по Украине
19:28В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю
19:08Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня
19:01Германия напрямую втягивается в войну – Лавров
18:48Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой
18:27Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
18:25На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей
18:10Армия России пополнилась на 175 тысяч человек с начала года
17:47Около 7 тысяч абонентов в Алуште остались без света
17:23Крымчанина будут судить за перевод денег террористам "Азова"*
17:07В Подмосковье горит строительный рынок на 2 тысячах "квадратов" – МЧС
16:52$5 млрд Киеву: ФРГ профинансирует выпуск дальнобойных ракет на Украине
16:45В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"
Лента новостейМолния