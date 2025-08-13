Рейтинг@Mail.ru
Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях
Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях
Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025". Об РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T15:15
2025-08-13T15:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.Министр обороны подчеркнул, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" пройдет с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.
Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях

Военные РФ и Белоруссии отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника"

15:15 13.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Это (ТЯО – ред.) для нас важный элемент стратегического сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - цитирует Хренина агентство "БелТА".
Министр обороны подчеркнул, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".
Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" пройдет с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.
