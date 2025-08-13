https://crimea.ria.ru/20250813/skhemu-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-i-oreshnika-otrabotayut-na-ucheniyakh-1148696294.html
Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях
Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях
Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025". Об РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T15:15
2025-08-13T15:15
2025-08-13T15:15
белоруссия
минобороны республики беларусь
виктор хренин
тактическое ядерное оружие (тяо)
ракетная система средней дальности "орешник"
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5969632c502b73ef36ad694a28ce10fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.Министр обороны подчеркнул, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" пройдет с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_bac4410a693076eae2b7b2e1ef91d407.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минобороны республики беларусь, виктор хренин, тактическое ядерное оружие (тяо), ракетная система средней дальности "орешник", новости, безопасность
Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях
Военные РФ и Белоруссии отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Это (ТЯО – ред.) для нас важный элемент стратегического сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - цитирует Хренина агентство
"БелТА".
Министр обороны подчеркнул, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".
Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" пройдет с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: