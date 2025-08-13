https://crimea.ria.ru/20250813/skhemu-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-i-oreshnika-otrabotayut-na-ucheniyakh-1148696294.html

Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Военные России и Белоруссии отработают планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник" в ходе учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.Министр обороны подчеркнул, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" пройдет с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в России заработало. Специалисты РФ и Белоруссии выбрали место для будущих позиций "Орешника", сейчас ведется работа по их подготовке. Он добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин

