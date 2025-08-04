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Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД
Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД
Россия больше не считает себя связанной ограничениями по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования ввиду исчезновения условий РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T20:02
2025-08-04T20:02
2025-08-04T20:02
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Россия больше не считает себя связанной ограничениями по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования ввиду исчезновения условий для сохранения такого одностороннего моратория. Соответствующее заявление опубликовал МИД РФ.Внешнеполитическое ведомство России напомнило, что в 2019 году на фоне целенаправленных шагов США действие и существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) прекратилось, но Российская Федерация инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере.Так, отмечается, что с 2023 года российской стороной фиксируются прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску, в европейские страны НАТО для "обкатки" этих вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность.В частности, речь идет о тренировках на территории Дании. А под предлогом учений в апреле 2024 года был доставлен ракетный комплекс средней дальности "Тифон" на Филиппины, где до сих пор находится, такой же комплекс применялся в июле 2025 года на территории Австралии для проведения боевых стрельб, и это далеко не весь перечень, добавили в МИД РФ.В МИД отмечают, что на фоне упомянутых и многих других действий США и их союзников появляются и новые официальные заявления о стремлении обеспечить "долгосрочное" (а по сути постоянное) присутствие американских вооружений указанного класса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).Таким образом шаги "коллективного Запада" ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, "создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка", подчеркивают в МИД.В ведомстве уточнили, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – ПутинРоссийские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУРоссия ответит на размещение в Японии ракет средней дальности США – МИД
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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, рсмд, коллективный запад
Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД
РФ больше не связана ограничениями по размещению ракет средней и меньшей дальности – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Россия больше не считает себя связанной ограничениями по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования ввиду исчезновения условий для сохранения такого одностороннего моратория. Соответствующее заявление опубликовал МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство России напомнило, что в 2019 году на фоне целенаправленных шагов США действие и существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) прекратилось, но Российская Федерация инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере.
"Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности. США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений", – заявили в МИД.
Так, отмечается, что с 2023 года российской стороной фиксируются прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску, в европейские страны НАТО для "обкатки" этих вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность.
В частности, речь идет о тренировках на территории Дании. А под предлогом учений в апреле 2024 года был доставлен ракетный комплекс средней дальности "Тифон" на Филиппины, где до сих пор находится, такой же комплекс применялся в июле 2025 года на территории Австралии для проведения боевых стрельб, и это далеко не весь перечень, добавили в МИД РФ.
"Таким образом, налицо множащиеся факты появления в различных регионах, в том числе имеющих особое значение для Российской Федерации с точки зрения национальной безопасности, вооружений американского производства, характеристики которых позволяют причислять их к наземным ракетным системам средней и меньшей дальности", – констатировали в ведомстве.
В МИД отмечают, что на фоне упомянутых и многих других действий США и их союзников появляются и новые официальные заявления о стремлении обеспечить "долгосрочное" (а по сути постоянное) присутствие американских вооружений указанного класса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Таким образом шаги "коллективного Запада" ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, "создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка", подчеркивают в МИД.
"Так как наши многократные предостережения... были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", – сказано в заявлении.
В ведомстве уточнили, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.
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