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Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД

Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД

Россия больше не считает себя связанной ограничениями по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования ввиду исчезновения условий РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T20:02

2025-08-04T20:02

2025-08-04T20:02

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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рсмд

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Россия больше не считает себя связанной ограничениями по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования ввиду исчезновения условий для сохранения такого одностороннего моратория. Соответствующее заявление опубликовал МИД РФ.Внешнеполитическое ведомство России напомнило, что в 2019 году на фоне целенаправленных шагов США действие и существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) прекратилось, но Российская Федерация инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере.Так, отмечается, что с 2023 года российской стороной фиксируются прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску, в европейские страны НАТО для "обкатки" этих вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность.В частности, речь идет о тренировках на территории Дании. А под предлогом учений в апреле 2024 года был доставлен ракетный комплекс средней дальности "Тифон" на Филиппины, где до сих пор находится, такой же комплекс применялся в июле 2025 года на территории Австралии для проведения боевых стрельб, и это далеко не весь перечень, добавили в МИД РФ.В МИД отмечают, что на фоне упомянутых и многих других действий США и их союзников появляются и новые официальные заявления о стремлении обеспечить "долгосрочное" (а по сути постоянное) присутствие американских вооружений указанного класса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).Таким образом шаги "коллективного Запада" ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, "создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка", подчеркивают в МИД.В ведомстве уточнили, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – ПутинРоссийские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУРоссия ответит на размещение в Японии ракет средней дальности США – МИД

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, рсмд, коллективный запад