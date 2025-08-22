https://crimea.ria.ru/20250822/rossiya-delaet-vse-dlya-prekrascheniya-nachatoy-ukrainoy-voyny--putin-1148925586.html

Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин

Россия делает все, чтобы прекратить войну, которую начала Украина против населения Донбасса в 2014 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 22.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Россия делает все, чтобы прекратить войну, которую начала Украина против населения Донбасса в 2014 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли по случаю 80-летия отечественной атомной отрасли.Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками, заявил ранее Путин.22 авгста президент РФ находится с визитом в Сарове. В его рамках президент встретился с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли и поздравил их с 80-летие отрасли, осмотрел выставку о научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах, ознакомился с успехами развития научных центров страны. Президенту представили макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Также российский лидер Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия строит мирную жизнь в новых регионахПризнание ДНР и ЛНР стало важным шагом по защите суверенитета РоссииЛавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины

