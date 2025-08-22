Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин
Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны в Донбассе – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Россия делает все, чтобы прекратить войну, которую начала Украина против населения Донбасса в 2014 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли по случаю 80-летия отечественной атомной отрасли.
"Пропаганда там (в западных странах – ред.), конечно работает, мозги промывают и говорят о том, что мы начали войну и забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война. А мы делаем все для того, чтобы ее прекратить", – сказал президент.
Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками, заявил ранее Путин.
22 авгста президент РФ находится с визитом в Сарове. В его рамках президент встретился с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли и поздравил их с 80-летие отрасли, осмотрел выставку о научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах, ознакомился с успехами развития научных центров страны. Президенту представили макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Также российский лидер Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.
