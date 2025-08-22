Рейтинг@Mail.ru
Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин
Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин
Россия делает все, чтобы прекратить войну, которую начала Украина против населения Донбасса в 2014 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T22:30
2025-08-22T22:30
владимир путин (политик)
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148925757_0:0:2475:1393_1920x0_80_0_0_fe33b610f8db037e30f6c12d5cbcb3ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Россия делает все, чтобы прекратить войну, которую начала Украина против населения Донбасса в 2014 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли по случаю 80-летия отечественной атомной отрасли.Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками, заявил ранее Путин.22 авгста президент РФ находится с визитом в Сарове. В его рамках президент встретился с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли и поздравил их с 80-летие отрасли, осмотрел выставку о научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах, ознакомился с успехами развития научных центров страны. Президенту представили макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Также российский лидер Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.
владимир путин (политик), россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости
Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны – Путин

Россия делает все для прекращения начатой Украиной войны в Донбассе – Путин

22:30 22.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Приволжский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Россия делает все, чтобы прекратить войну, которую начала Украина против населения Донбасса в 2014 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли по случаю 80-летия отечественной атомной отрасли.

"Пропаганда там (в западных странах – ред.), конечно работает, мозги промывают и говорят о том, что мы начали войну и забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война. А мы делаем все для того, чтобы ее прекратить", – сказал президент.

Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками, заявил ранее Путин.
22 авгста президент РФ находится с визитом в Сарове. В его рамках президент встретился с физиками-ядерщиками и специалистами атомной отрасли и поздравил их с 80-летие отрасли, осмотрел выставку о научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах, ознакомился с успехами развития научных центров страны. Президенту представили макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Также российский лидер Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.
Владимир Путин (политик)РоссияДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Новости
 
