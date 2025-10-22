https://crimea.ria.ru/20251022/moskva-dobilas-ot-kieva-garantiy-bezopasnosti-dlya-zaporozhskoy-aes--mid-1150341107.html

Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД

Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД

В результате продолжительных и сложных консультаций Москве удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего... РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T07:46

2025-10-22T07:46

2025-10-22T07:46

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

россия

безопасность

ядерная энергетика

запорожская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_0:5:3162:1784_1920x0_80_0_0_f9cce2fc4f576bc3abd5cb49073bd1b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В результате продолжительных и сложных консультаций Москве удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 18 октября сообщил о начале ремонта поврежденный линий после установления локального прекращения огня .ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина распространяет ложные сообщения об авариях и катастрофах на ЗАЭСРоссия ответит на удары Украины по АЭСДроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

россия

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), украина, россия, безопасность, ядерная энергетика, запорожская область, новости