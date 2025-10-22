Рейтинг@Mail.ru
Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД
Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД
2025-10-22T07:46
2025-10-22T07:46
Москва добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В результате продолжительных и сложных консультаций Москве удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.
"После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно", - рассказали в министерстве.
23 сентября из-за ударов ВСУ была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская", которая питает ЗАЭС. С этого дня питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 18 октября сообщил о начале ремонта поврежденный линий после установления локального прекращения огня .
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Лента новостейМолния