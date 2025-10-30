Рейтинг@Mail.ru
В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году
В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году
Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, в следующем году доходы региона составят 231,1... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T11:15
2025-10-30T11:16
крым
новости крыма
сергей аксенов
ирина кивико
крымский бюджет
деньги
доходы крымчан
совет министров рк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_4ec4e35e467ae5dbb43b8ef2170a24e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, в следующем году доходы региона составят 231,1 миллиарда рублей, расходы – 235 млрд рублей. Документ утвержден на заседании Совета министров РК, передает корреспондент РИА Новости Крым.По ее словам, почти половина поступлений в казну в следующем году – порядка 120 млрд рублей – будет сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов. Львиную их долю составляют налог на доходы физлиц (46,7 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (25 млрд рублей).Как отметила зампредседателя Совмина, за 11 лет собственные доходы Крыма выросли в 10 раз.Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 111 млрд рублей. В том числе на реализацию мероприятий госпрограммы социально-экономического развития региона на 2026 год предусмотрено 53,6 млрд рублей.В структуре бюджетных расходов приоритетными направлениями остаются образование, социальная политика и здравоохранение. В следующем году на эти сферы потратят 47,7 млрд, 39,1 млрд и 19,3 млрд рублей соответственно.На культуру и кинематографию в проекте бюджета заложено 5,1 млрд, СМИ – 1,3 млрд, физкультуру и спорт – 2,1 млрд рублей. Расходы на ЖКХ составят почти 20 млрд рублей, на национальную экономику – свыше 86 млрд рублей. Дорожный фонд составит 55,2 млрд рублей.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все меры социальной поддержки в проекте бюджета сохранены в полном объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на развитие спорта выделят более 2 млрд рублей в 2026 годуСколько Крым планирует заработать от приватизации имуществаВ Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд
крым, новости крыма, сергей аксенов, ирина кивико, крымский бюджет, деньги, доходы крымчан, совет министров рк
В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году

Утвержден проект бюджета Крыма на 2026 год с доходом в 231 млрд рублей

11:15 30.10.2025 (обновлено: 11:16 30.10.2025)
 
© РИА Новости КрымБюджет
Бюджет - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, в следующем году доходы региона составят 231,1 миллиарда рублей, расходы – 235 млрд рублей. Документ утвержден на заседании Совета министров РК, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Бюджет рассчитан исходя из базового прогноза развития экономики республики. Параметры на 2026 год составили: доходы – 231,1 млрд рублей, расходы – 235 млрд рублей. Дефицит 3,9 млрд рублей планируемый, он будет покрываться прогнозными остатками на начало года", - сказала вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.
По ее словам, почти половина поступлений в казну в следующем году – порядка 120 млрд рублей – будет сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов. Львиную их долю составляют налог на доходы физлиц (46,7 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (25 млрд рублей).
Как отметила зампредседателя Совмина, за 11 лет собственные доходы Крыма выросли в 10 раз.
Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 111 млрд рублей. В том числе на реализацию мероприятий госпрограммы социально-экономического развития региона на 2026 год предусмотрено 53,6 млрд рублей.
В структуре бюджетных расходов приоритетными направлениями остаются образование, социальная политика и здравоохранение. В следующем году на эти сферы потратят 47,7 млрд, 39,1 млрд и 19,3 млрд рублей соответственно.
На культуру и кинематографию в проекте бюджета заложено 5,1 млрд, СМИ – 1,3 млрд, физкультуру и спорт – 2,1 млрд рублей. Расходы на ЖКХ составят почти 20 млрд рублей, на национальную экономику – свыше 86 млрд рублей. Дорожный фонд составит 55,2 млрд рублей.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все меры социальной поддержки в проекте бюджета сохранены в полном объеме.
"В целом бюджет сбалансирован. Финансирования мероприятий, которые позволят Крыму двигаться вперед, более чем достаточно. Также учтены все потребности по обеспечению наших ребят – участников специальной военной операцити. Все обязательства республики гарантированно на следующий год будут выполнены в полном объеме", - сказал руководитель региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму на развитие спорта выделят более 2 млрд рублей в 2026 году
Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновИрина КивикоКрымский бюджетДеньгиДоходы крымчанСовет министров РК
 
