В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году

В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году

2025-10-30T11:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, в следующем году доходы региона составят 231,1 миллиарда рублей, расходы – 235 млрд рублей. Документ утвержден на заседании Совета министров РК, передает корреспондент РИА Новости Крым.По ее словам, почти половина поступлений в казну в следующем году – порядка 120 млрд рублей – будет сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов. Львиную их долю составляют налог на доходы физлиц (46,7 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (25 млрд рублей).Как отметила зампредседателя Совмина, за 11 лет собственные доходы Крыма выросли в 10 раз.Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 111 млрд рублей. В том числе на реализацию мероприятий госпрограммы социально-экономического развития региона на 2026 год предусмотрено 53,6 млрд рублей.В структуре бюджетных расходов приоритетными направлениями остаются образование, социальная политика и здравоохранение. В следующем году на эти сферы потратят 47,7 млрд, 39,1 млрд и 19,3 млрд рублей соответственно.На культуру и кинематографию в проекте бюджета заложено 5,1 млрд, СМИ – 1,3 млрд, физкультуру и спорт – 2,1 млрд рублей. Расходы на ЖКХ составят почти 20 млрд рублей, на национальную экономику – свыше 86 млрд рублей. Дорожный фонд составит 55,2 млрд рублей.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все меры социальной поддержки в проекте бюджета сохранены в полном объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на развитие спорта выделят более 2 млрд рублей в 2026 годуСколько Крым планирует заработать от приватизации имуществаВ Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд

