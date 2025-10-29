Рейтинг@Mail.ru
Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
Поступления в бюджет Крыма от приватизации имущества в 2026 году прогнозируются в размере 200 миллионов рублей. Соответствующий прогнозный план утвердил... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T15:21
2025-10-29T15:06
приватизация
крым
новости крыма
общество
крымский бюджет
экономика крыма
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Поступления в бюджет Крыма от приватизации имущества в 2026 году прогнозируются в размере 200 миллионов рублей. Соответствующий прогнозный план утвердил парламент республики на сессии в среду.Согласно постановлению, в следующем году планируется приватизация пяти объектов, в том числе сауна площадью 347 квадратных метров на улице Пушкина в Симферополе, объект незавершенного строительства в поселке Коктебель, объекты недвижимости с расположенными под ними земельными участками в поселке Николаевка Симферопольского района, а также группы инвентарных объектов в Феодосии и Алуште.Как отмечается в постановлении, приватизация данных объектов не окажет существенного влияния на структурные изменения в экономике региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Санаторий "Симеиз" в Крыму передают в федеральную собственность Бюджет Крыма получил свыше 500 млн от управления корпоративными правами Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации
приватизация, крым, новости крыма, общество, крымский бюджет, экономика крыма
Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества

В Крыму планируют получить 200 млн рублей от приватизации имущества в 2026 году – прогноз

15:21 29.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Поступления в бюджет Крыма от приватизации имущества в 2026 году прогнозируются в размере 200 миллионов рублей. Соответствующий прогнозный план утвердил парламент республики на сессии в среду.
"В 2026 году ожидается поступление в бюджет Республики Крым доходов от приватизации имущества РК в размере не менее 200 миллионов рублей", - говорится в документе.
Согласно постановлению, в следующем году планируется приватизация пяти объектов, в том числе сауна площадью 347 квадратных метров на улице Пушкина в Симферополе, объект незавершенного строительства в поселке Коктебель, объекты недвижимости с расположенными под ними земельными участками в поселке Николаевка Симферопольского района, а также группы инвентарных объектов в Феодосии и Алуште.
Как отмечается в постановлении, приватизация данных объектов не окажет существенного влияния на структурные изменения в экономике региона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Санаторий "Симеиз" в Крыму передают в федеральную собственность
Бюджет Крыма получил свыше 500 млн от управления корпоративными правами
Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации
 
ПриватизацияКрымНовости КрымаОбществоКрымский бюджетЭкономика Крыма
 
