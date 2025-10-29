https://crimea.ria.ru/20251029/skolko-krym-planiruet-zarabotat-ot-privatizatsii-imuschestva-1150517709.html
Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
2025-10-29T15:21
2025-10-29T15:21
2025-10-29T15:06
приватизация
крым
новости крыма
общество
крымский бюджет
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111483/65/1114836561_0:0:2476:1393_1920x0_80_0_0_a4ea79291adc7d7a63c4ac8e425fbc6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Поступления в бюджет Крыма от приватизации имущества в 2026 году прогнозируются в размере 200 миллионов рублей. Соответствующий прогнозный план утвердил парламент республики на сессии в среду.Согласно постановлению, в следующем году планируется приватизация пяти объектов, в том числе сауна площадью 347 квадратных метров на улице Пушкина в Симферополе, объект незавершенного строительства в поселке Коктебель, объекты недвижимости с расположенными под ними земельными участками в поселке Николаевка Симферопольского района, а также группы инвентарных объектов в Феодосии и Алуште.Как отмечается в постановлении, приватизация данных объектов не окажет существенного влияния на структурные изменения в экономике региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санаторий "Симеиз" в Крыму передают в федеральную собственность Бюджет Крыма получил свыше 500 млн от управления корпоративными правами Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации
крым
Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
В Крыму планируют получить 200 млн рублей от приватизации имущества в 2026 году – прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Поступления в бюджет Крыма от приватизации имущества в 2026 году прогнозируются в размере 200 миллионов рублей. Соответствующий прогнозный план утвердил парламент республики на сессии в среду.
"В 2026 году ожидается поступление в бюджет Республики Крым доходов от приватизации имущества РК в размере не менее 200 миллионов рублей", - говорится в документе.
Согласно постановлению, в следующем году планируется приватизация пяти объектов, в том числе сауна площадью 347 квадратных метров на улице Пушкина в Симферополе, объект незавершенного строительства в поселке Коктебель, объекты недвижимости с расположенными под ними земельными участками в поселке Николаевка Симферопольского района, а также группы инвентарных объектов в Феодосии и Алуште.
Как отмечается в постановлении, приватизация данных объектов не окажет существенного влияния на структурные изменения в экономике региона.
