Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества

29.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Поступления в бюджет Крыма от приватизации имущества в 2026 году прогнозируются в размере 200 миллионов рублей. Соответствующий прогнозный план утвердил парламент республики на сессии в среду.Согласно постановлению, в следующем году планируется приватизация пяти объектов, в том числе сауна площадью 347 квадратных метров на улице Пушкина в Симферополе, объект незавершенного строительства в поселке Коктебель, объекты недвижимости с расположенными под ними земельными участками в поселке Николаевка Симферопольского района, а также группы инвентарных объектов в Феодосии и Алуште.Как отмечается в постановлении, приватизация данных объектов не окажет существенного влияния на структурные изменения в экономике региона.

