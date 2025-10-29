https://crimea.ria.ru/20251029/v-krymu-na-razvitie-sporta-vydelyat-bolee-2-mlrd-rubley-v-2026-godu-1150518203.html

В Крыму на развитие спорта выделят более 2 млрд рублей в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. На развитие спорта в Крыму в 2026 году планируется выделить 2 миллиарда 66 миллионов рублей, более половины этих средств пойдут на мероприятия по подготовке спортивного резерва и развитие системы спорта высших достижений. Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова в рамках "правительственного часа" в Государственном совете РК.В частности, данные расходы включают в себя финансовое обеспечение 21 подведомственного учреждения, подготовки и участия членов сборных команд в соревнованиях, расходы на спортивную подготовку 1500 детей по зимним видам спорта и 200 одаренных детей в Академии футбола Крыма, уточнила Торубарова.Кроме того, предусмотрены расходы на закупку спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ, обеспечение тренеров и преподавателей спортшкол экипировкой, капремонт подведомственных учреждений, приобретение и установка муниципальных многофункциональных спортивных площадок и другие мероприятия.Как отметила министр, в 2026 году будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс для школы олимпийского резерва по художественной гимнастике в Феодосии. Также планируется установка четырех "умных" спортивных площадок – в Белогорске, Саках, Черноморском и поселке Крымская Роза (Белогорский район).До конца текущего года планируется отремонтировать 39 спортивных игровых площадок в 25 муниципальных образованиях за счет дополнительного финансирования из регионального бюджета.Также до конца 2025 года возведут модульный плавательный бассейн в Керчи, а в 2026-м построят два модульных спортзала в Симферополе.Торубарова подчеркнула, что доля крымчан, систематическим занимающихся физической культурой и спортом, в 2026 году должна составлять 60,7%, а к 2030 году - вырасти до 70%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо

