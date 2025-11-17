https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-na-podklyuchenie-uchastkov-voinov-svo-k-setyam-vydelyat-2-mlrd-rubley-1150980759.html
В Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублей
В Крыму более 2 миллиардов рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для участников СВО. Такие данные озвучили на заседании... РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму более 2 миллиардов рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для участников СВО. Такие данные озвучили на заседании комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу под председательством Валерия Коваленко после рассмотрения проекта главного финансового документа республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщили в Госсовете РК.Помимо этого, в 2026 году на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей предусмотрено 1,5 миллиарда рублей, молодым семьям – 51,8 миллион рублей, отдельным категориям граждан – 100 миллионов рублей, уточнили в республиканском госсовете.Также проектом бюджета предусмотрены средства в сумме 981 миллиона рублей на строительство объектов газоснабжения в 2026-2027 годах.Кроме того, расходы на реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" в 2026 году составят 55,2 млрд рублей.В госсовете Крыма также заявили, что планируется ввести в эксплуатацию пять детских садов на 700 мест, три школы на 1450 мест, три многоквартирных дома на 192 квартиры, один объект театрального искусства и два объекта по сохранению культурного наследия.Также планируется ввести в эксплуатацию пять дорог протяженностью 57,09 км, два объекта газоснабжения протяженностью 46,26 км, 12 объектов водоснабжения и водоотведения, один объект по строительству антенно-мачтовых сооружений и набережную в Коктебеле.По итогам заседания Комитет принял решение рекомендовать проект закона "О бюджете Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" к рассмотрению в первом чтении на ближайшем заседании парламента.
новости крыма, крым, крымский бюджет, государственный совет рк (госсовет), финансы, земля в крыму для участников сво, благоустройство, господдержка
В Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму более 2 миллиардов рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для участников СВО. Такие данные озвучили на заседании комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу под председательством Валерия Коваленко после рассмотрения проекта главного финансового документа республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщили в Госсовете РК.
"Более 2 миллиардов рублей направлены на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков (строительство, реконструкция электросетей), предоставляемых участникам СВО на территории республики", – сказано в сообщении.
Помимо этого, в 2026 году на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей предусмотрено 1,5 миллиарда рублей, молодым семьям – 51,8 миллион рублей, отдельным категориям граждан – 100 миллионов рублей, уточнили в республиканском госсовете.
Также проектом бюджета предусмотрены средства в сумме 981 миллиона рублей на строительство объектов газоснабжения в 2026-2027 годах.
Кроме того, расходы на реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" в 2026 году составят 55,2 млрд рублей.
В госсовете Крыма также заявили, что планируется ввести в эксплуатацию пять детских садов на 700 мест, три школы на 1450 мест, три многоквартирных дома на 192 квартиры, один объект театрального искусства и два объекта по сохранению культурного наследия.
Также планируется ввести в эксплуатацию пять дорог протяженностью 57,09 км, два объекта газоснабжения протяженностью 46,26 км, 12 объектов водоснабжения и водоотведения, один объект по строительству антенно-мачтовых сооружений и набережную в Коктебеле.
"Капитальные вложения и расходы в рамках "Республиканской адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта" составляют 2,4 миллиарда рублей по 29 объектам. На восстановление берегоукрепительных сооружений предусмотрено в 2026 году – 1 миллиард рублей; в 2027 году –1,6 миллиарда рублей; в 2028 году – 1,5 миллиарда рублей", – перечислили в Госсовете РК.
По итогам заседания Комитет принял решение рекомендовать проект закона "О бюджете Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" к рассмотрению в первом чтении на ближайшем заседании парламента.
