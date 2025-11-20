https://crimea.ria.ru/20251120/zolotaya-seredina--krym-v-reytinge-regionov-po-podderzhke-uchastnikov-svo-1151055255.html

Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Рейтинг, оценивающий эффективность мер соцподдержки ветеранам СВО в регионах, поручил разработать глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов. В нем будут учитываться доведение льгот до получателей через цифровые сервисы, технологии и многофункциональные центры. О том, какая поддержка участников СВО осуществляется в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госсовета РК, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО республики Виктор Аносов.По его мнению, необходимость создания такого рейтинга возникла из-за того, что люди, которые своевременно не получили региональных справок или поддержек, начали массово обращаться и в Министерство обороны, в правительство России и Генеральную прокуратуру.В нашем регионе на данный момент ветераны СВО могут получить целый ряд льгот и мер социальной поддержки."Самые основные, которые сейчас есть. Подняли финансовую поддержку при контрактовке у нас в республике до 800 тысяч рублей. Получение, выделение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Участки эти республика обеспечивает электричеством, подведением дорог, водопроводом… Либо замена этого участка на 1 миллион рублей – компенсация, если человек отказывается от земли", – уточнил Аносов.Он напомнил, что существует и дополнительная социальная поддержка – льготы по коммунальным услугам для членов семьи, которые прописаны и проживают под одной крышей с ветераном. Также бесплатный проезд на городском и междугородном транспорте.Также, по словам депутата, рассматриваются вопросы по трудоустройству ветеранов боевых действий, их льготному налогообложению как индивидуальных предпринимателей. Есть для них налоговая отсрочка и пониженная налоговая ставка, осуществляется предоставление земельных участков и выделение субсидий для ветеранов, которые решили заняться сельским хозяйством. На полуострове всецело поддерживают семьи ветеранов СВО и семьи погибших воинов. Поддержка детей военнослужащих также налажена в регионе."Они могут претендовать, в зависимости от возраста, на бесплатную учебу в высших учебных заведениях…Также они получают пенсию при утере кормильца до совершеннолетия, до трудоустройства. Есть возможность оздоровления детей в санаториях. Это – программа нашего Министерства труда и соцзащиты", – рассказал он.По мнению Виктора Аносова, Крымский регион находится примерно в средине рейтинга по оказанию мер поддержки ветеранам СВО. "Мы – золотая серединка", – говорит он.Так как, кроме того, что уже сделано и делается, есть некоторые вопросы, нуждающиеся в доработке. Серди них особо остро стоят вопросы по скорости получения статуса участника боевых действий, а также вопросы по транспортировке погибших бойцов и взаимодействии с их родственниками, отметил Аносов."Надо, чтобы, конечно, и военкоматы, и наша администрация тоже в этом деле более активно взаимодействовали, понимали этих людей и шли быстрее к ним на встречу", – подытожил депутат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

