2025-11-20T21:07
2025-11-20T21:07
Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО

Рейтинг регионов РФ по эффективности мер поддержки для участников СВО – что делают в Крыму

21:07 20.11.2025
 
Участники СВО получили государственные награды и новые звания
Участники СВО получили государственные награды и новые звания
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Рейтинг, оценивающий эффективность мер соцподдержки ветеранам СВО в регионах, поручил разработать глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов. В нем будут учитываться доведение льгот до получателей через цифровые сервисы, технологии и многофункциональные центры. О том, какая поддержка участников СВО осуществляется в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госсовета РК, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО республики Виктор Аносов.

"Я думаю, что этот рейтинг будет рассчитан на то, как быстро ветераны будут получать социальные льготы, пособия, поддержку в регионе. Допустим, от момента направления запроса, отправки справки, до получения уже итогового результата этой поддержки", – рассказал он.

По его мнению, необходимость создания такого рейтинга возникла из-за того, что люди, которые своевременно не получили региональных справок или поддержек, начали массово обращаться и в Министерство обороны, в правительство России и Генеральную прокуратуру.
В нашем регионе на данный момент ветераны СВО могут получить целый ряд льгот и мер социальной поддержки.
"Самые основные, которые сейчас есть. Подняли финансовую поддержку при контрактовке у нас в республике до 800 тысяч рублей. Получение, выделение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Участки эти республика обеспечивает электричеством, подведением дорог, водопроводом… Либо замена этого участка на 1 миллион рублей – компенсация, если человек отказывается от земли", – уточнил Аносов.
Он напомнил, что существует и дополнительная социальная поддержка – льготы по коммунальным услугам для членов семьи, которые прописаны и проживают под одной крышей с ветераном. Также бесплатный проезд на городском и междугородном транспорте.
Также, по словам депутата, рассматриваются вопросы по трудоустройству ветеранов боевых действий, их льготному налогообложению как индивидуальных предпринимателей. Есть для них налоговая отсрочка и пониженная налоговая ставка, осуществляется предоставление земельных участков и выделение субсидий для ветеранов, которые решили заняться сельским хозяйством. На полуострове всецело поддерживают семьи ветеранов СВО и семьи погибших воинов.

"Очень важна морально-духовная поддержка, кроме материальной, которую они получают по законодательству. Здесь очень активно работает и наша ветеранская организация, и социальные службы, и фонд "Защитники отечества", – отметил он.

Поддержка детей военнослужащих также налажена в регионе.
"Они могут претендовать, в зависимости от возраста, на бесплатную учебу в высших учебных заведениях…Также они получают пенсию при утере кормильца до совершеннолетия, до трудоустройства. Есть возможность оздоровления детей в санаториях. Это – программа нашего Министерства труда и соцзащиты", – рассказал он.
По мнению Виктора Аносова, Крымский регион находится примерно в средине рейтинга по оказанию мер поддержки ветеранам СВО.
"Мы – золотая серединка", – говорит он.
Так как, кроме того, что уже сделано и делается, есть некоторые вопросы, нуждающиеся в доработке. Серди них особо остро стоят вопросы по скорости получения статуса участника боевых действий, а также вопросы по транспортировке погибших бойцов и взаимодействии с их родственниками, отметил Аносов.
"Надо, чтобы, конечно, и военкоматы, и наша администрация тоже в этом деле более активно взаимодействовали, понимали этих людей и шли быстрее к ним на встречу", – подытожил депутат.
