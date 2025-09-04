https://crimea.ria.ru/20250904/yakhtennaya-marina-v-balaklave-s-khodom-stroitelstva-oznakomilsya-khusnullin-1149215223.html

Яхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился Хуснуллин

Яхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Яхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился Хуснуллин

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин ознакомился с ходом строительства и реконструкции яхтенной марины в Балаклавской бухте города Севастополя, об... РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T18:48

2025-09-04T18:48

2025-09-04T18:50

марат хуснуллин

севастополь

новости севастополя

строительство яхтенной марины в балаклаве

балаклава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149215441_0:472:591:804_1920x0_80_0_0_8fde373f495ae39238b360d15aefa1cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин ознакомился с ходом строительства и реконструкции яхтенной марины в Балаклавской бухте города Севастополя, об этом он написал в своем Telegram-канале, выразив надежду, что объект станет визитной карточкой города.Зампредседателя правительства России напомнил, что строительство марины является частью приоритетного проекта "Развитие Балаклавы", который реализуется по поручению президента Владимира Путина."Здесь строители создают стоянки для более чем 600 судов, строят заправочные станции на воде, ливневые канализации и очистные системы, обновляют 49 километров инженерных сетей. Общая протяженность современной причальной инфраструктуры составит порядка двух километров", – уточнил зампредседателя правительства РФ.Также проект предусматривает реконструкцию и благоустройство Таврической набережной: зоны для променадов расширят, оборудуют велодорожки и места для отдыха, добавил Хуснуллин, выразив уверенность, что уникальное пространство марины станет еще одной визитной карточкой города.В июне на объекте побывал глава Минстроя России Ирек Файзуллин, тогда, по его словам, готовность объекта превышала 47%, при этом сохраняются высокие темпы строительства. Основные работы сосредоточены на Таврической набережной, где реконструкция уже близится к завершению.Также сообщалось, что яхтенная марина в Балаклаве, ранее находившаяся в собственности десяти различных владельцев, возвращена в государственную собственность. Ранее в правительстве РФ объявили, что курорт "Балаклава" в Севастополе включен в проект "Пять морей и озеро Байкал".Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда построят канализационный коллектор в БалаклавеГоспрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 годаВ Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрд

севастополь

балаклава

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, севастополь, новости севастополя, строительство яхтенной марины в балаклаве, балаклава