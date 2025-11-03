Рейтинг@Mail.ru
Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251103/doroga-belogorsk--privetnoe-v-krymu-kogda-nachnut-stroitelstvo-1150530357.html
Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство
Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство
Проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения. Об этом в эфире программы РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T18:21
2025-11-03T18:21
крым
радио "спутник в крыму"
новости крыма
ао "вад"
дороги
дороги крыма
ремонт и строительство дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144924998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a3b7ad8d5402042bf90d1a5963747f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела проектирования строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым Илья Свердлов.В советское время самый сложный участок дороги, а именно от села Красноселовка Белогорского района до курортного поселка Приветное на побережье, начинали делать, но так и не закончили, отметил он.По его словам, проектом предусмотрено возведение на этом участке дороги 8,5 километров подпорных стен. Также, согласно документации, здесь должно появиться два моста и пять галерей.Под галерей подразумевается такое же по типу полутоннельное сооружение, как было построено еще в советское время в Крыму."Противообвальная галерея в Ласпи такого типа ", – уточнил Свердлов.Специалист отметил, что дорога Белогорск – Приветное, соединяющая Степной Крым и Южный берег Крыма, является на полуострове одной из старейших.Примечательно, что, когда императрица Екатерина II совершала по этой дороге свой Таврический вояж, участок между Симферополем и Алуштой, где сейчас строится дорога на ЮБК, была узкой тропой, добавил эксперт.В начале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что масштабный проект строительства дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет от трассы "Таврида" к побережью через горную гряду, реализуют в 2027 – 2030 годах, и стоимость такого проекта превысит 35 миллиардов рублей.Напомним, о том, что федеральный центр выделит средства на реконструкцию крымских дорог Белогорск – Приветное и Перевальное – Алушта через горные перевалы стало известно в апреле 2024 года после совещания Сергея Аксенова с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам социально-экономического развития региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144924998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f623e4b6dff0f839f076e5dfb871ea5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ао "вад", дороги, дороги крыма, ремонт и строительство дорог
Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство

ВАД: Проектирование дороги Белогорск – Приветное в Крыму завершается

18:21 03.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя
Строительство второго этапа Юго-Восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела проектирования строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым Илья Свердлов.
"О дороге Белогорск – Приветное... проектирование сейчас уже, в принципе, на стадии завершения", – сказал Свердлов.
В советское время самый сложный участок дороги, а именно от села Красноселовка Белогорского района до курортного поселка Приветное на побережье, начинали делать, но так и не закончили, отметил он.
"Протяженность этого участка – 15 километров, из них 10 километров проходит в горах. На текущий момент там ширина проезда всего 3 – 3,5 метра, и обрыв. Сейчас дорога там закрыта", – сказал Свердлов.
По его словам, проектом предусмотрено возведение на этом участке дороги 8,5 километров подпорных стен. Также, согласно документации, здесь должно появиться два моста и пять галерей.
Под галерей подразумевается такое же по типу полутоннельное сооружение, как было построено еще в советское время в Крыму.
"Противообвальная галерея в Ласпи такого типа ", – уточнил Свердлов.
Специалист отметил, что дорога Белогорск – Приветное, соединяющая Степной Крым и Южный берег Крыма, является на полуострове одной из старейших.
"Первые летописные упоминания об этой дороге датированы 1470 годом. И именно по ней в 1787 году совершила свое путешествие Екатерина II в Крым", – сказал Свердлов.
Примечательно, что, когда императрица Екатерина II совершала по этой дороге свой Таврический вояж, участок между Симферополем и Алуштой, где сейчас строится дорога на ЮБК, была узкой тропой, добавил эксперт.
В начале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что масштабный проект строительства дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет от трассы "Таврида" к побережью через горную гряду, реализуют в 2027 – 2030 годах, и стоимость такого проекта превысит 35 миллиардов рублей.
Напомним, о том, что федеральный центр выделит средства на реконструкцию крымских дорог Белогорск – Приветное и Перевальное – Алушта через горные перевалы стало известно в апреле 2024 года после совещания Сергея Аксенова с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам социально-экономического развития региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымНовости КрымаАО "ВАД"ДорогиДороги КрымаРемонт и строительство дорог
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:54Как найти всех бронзовых котов Евпатории - ФОТО
18:37Севастополь и Киев – Николай Стариков назвал два одинаково русских города
18:21Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство
17:42Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств
17:34В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины
17:10Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"
16:41Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков
16:19Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон
16:02В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
15:41ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть
15:04В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео
14:27Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
14:21На Солнце произошла рекордная вспышка - активность светила еще усилится
14:02Новости СВО: потери киевского режима выросли
13:34Бои в Харьковской области - ВСУ выбиты из четырех укрепленных позиций
13:26В Севастополе возобновили движение морского транспорта
13:14Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
13:02365 дронов и снаряд HIMARS уничтожили силы ПВО – Минобороны
12:49Для севастопольских хозяек подешевел борщ
12:23Рейд в Севастополе закрыт
Лента новостейМолния