https://crimea.ria.ru/20251103/doroga-belogorsk--privetnoe-v-krymu-kogda-nachnut-stroitelstvo-1150530357.html

Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство

Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство - РИА Новости Крым, 03.11.2025

Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство

Проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения. Об этом в эфире программы РИА Новости Крым, 03.11.2025

2025-11-03T18:21

2025-11-03T18:21

2025-11-03T18:21

крым

радио "спутник в крыму"

новости крыма

ао "вад"

дороги

дороги крыма

ремонт и строительство дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144924998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a3b7ad8d5402042bf90d1a5963747f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела проектирования строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым Илья Свердлов.В советское время самый сложный участок дороги, а именно от села Красноселовка Белогорского района до курортного поселка Приветное на побережье, начинали делать, но так и не закончили, отметил он.По его словам, проектом предусмотрено возведение на этом участке дороги 8,5 километров подпорных стен. Также, согласно документации, здесь должно появиться два моста и пять галерей.Под галерей подразумевается такое же по типу полутоннельное сооружение, как было построено еще в советское время в Крыму."Противообвальная галерея в Ласпи такого типа ", – уточнил Свердлов.Специалист отметил, что дорога Белогорск – Приветное, соединяющая Степной Крым и Южный берег Крыма, является на полуострове одной из старейших.Примечательно, что, когда императрица Екатерина II совершала по этой дороге свой Таврический вояж, участок между Симферополем и Алуштой, где сейчас строится дорога на ЮБК, была узкой тропой, добавил эксперт.В начале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что масштабный проект строительства дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет от трассы "Таврида" к побережью через горную гряду, реализуют в 2027 – 2030 годах, и стоимость такого проекта превысит 35 миллиардов рублей.Напомним, о том, что федеральный центр выделит средства на реконструкцию крымских дорог Белогорск – Приветное и Перевальное – Алушта через горные перевалы стало известно в апреле 2024 года после совещания Сергея Аксенова с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам социально-экономического развития региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ао "вад", дороги, дороги крыма, ремонт и строительство дорог