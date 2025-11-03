Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство

https://crimea.ria.ru/20251103/doroga-belogorsk--privetnoe-v-krymu-kogda-nachnut-stroitelstvo-1150530357.html
Проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения. Об этом в эфире программы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник отдела проектирования строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым Илья Свердлов.

"О дороге Белогорск – Приветное... проектирование сейчас уже, в принципе, на стадии завершения", – сказал Свердлов.

В советское время самый сложный участок дороги, а именно от села Красноселовка Белогорского района до курортного поселка Приветное на побережье, начинали делать, но так и не закончили, отметил он.

"Протяженность этого участка – 15 километров, из них 10 километров проходит в горах. На текущий момент там ширина проезда всего 3 – 3,5 метра, и обрыв. Сейчас дорога там закрыта", – сказал Свердлов.

По его словам, проектом предусмотрено возведение на этом участке дороги 8,5 километров подпорных стен. Также, согласно документации, здесь должно появиться два моста и пять галерей.

Под галерей подразумевается такое же по типу полутоннельное сооружение, как было построено еще в советское время в Крыму.

"Противообвальная галерея в Ласпи такого типа ", – уточнил Свердлов.

Специалист отметил, что дорога Белогорск – Приветное, соединяющая Степной Крым и Южный берег Крыма, является на полуострове одной из старейших.

"Первые летописные упоминания об этой дороге датированы 1470 годом. И именно по ней в 1787 году совершила свое путешествие Екатерина II в Крым", – сказал Свердлов.

Примечательно, что, когда императрица Екатерина II совершала по этой дороге свой Таврический вояж, участок между Симферополем и Алуштой, где сейчас строится дорога на ЮБК, была узкой тропой, добавил эксперт.

В начале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что масштабный проект строительства дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет от трассы "Таврида" к побережью через горную гряду, реализуют в 2027 – 2030 годах, и стоимость такого проекта превысит 35 миллиардов рублей.

Напомним, о том, что федеральный центр выделит средства на реконструкцию крымских дорог Белогорск – Приветное и Перевальное – Алушта через горные перевалы стало известно в апреле 2024 года после совещания Сергея Аксенова с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам социально-экономического развития региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым.
Проектирование дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет через горную гряду от трассы "Таврида" к побережью, на стадии завершения. Об этом в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму"
сообщил начальник отдела проектирования строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым Илья Свердлов.
"О дороге Белогорск – Приветное... проектирование сейчас уже, в принципе, на стадии завершения", – сказал Свердлов.
В советское время самый сложный участок дороги, а именно от села Красноселовка Белогорского района до курортного поселка Приветное на побережье, начинали делать, но так и не закончили, отметил он.
"Протяженность этого участка – 15 километров, из них 10 километров проходит в горах. На текущий момент там ширина проезда всего 3 – 3,5 метра, и обрыв. Сейчас дорога там закрыта", – сказал Свердлов.
По его словам, проектом предусмотрено возведение на этом участке дороги 8,5 километров подпорных стен. Также, согласно документации, здесь должно появиться два моста и пять галерей.
Под галерей подразумевается такое же по типу полутоннельное сооружение, как было построено еще в советское время в Крыму.
"Противообвальная галерея в Ласпи
такого типа ", – уточнил Свердлов.
Специалист отметил, что дорога Белогорск – Приветное, соединяющая Степной Крым и Южный берег Крыма, является на полуострове одной из старейших.
"Первые летописные упоминания об этой дороге датированы 1470 годом. И именно по ней в 1787 году совершила свое путешествие Екатерина II в Крым", – сказал Свердлов.
Примечательно, что, когда императрица Екатерина II совершала по этой дороге свой Таврический вояж, участок между Симферополем и Алуштой, где сейчас строится дорога на ЮБК, была узкой тропой, добавил эксперт.
В начале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что масштабный проект строительства дороги Белогорск – Приветное, которая пройдет от трассы "Таврида" к побережью через горную гряду, реализуют в 2027 – 2030 годах, и стоимость такого проекта превысит 35 миллиардов рублей.
Напомним, о том, что федеральный центр выделит средства на реконструкцию крымских дорог Белогорск – Приветное и Перевальное – Алушта через горные перевалы стало известно в апреле 2024 года после совещания
Сергея Аксенова с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам социально-экономического развития региона.
