В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму начали реконструкцию автодороги Перевальное - Алушта. Об этом сообщает компания "ВАД".
"Реконструкцию 16-километровой четырехполосной дороги планируется завершить в 2030 году. Работы выполняются по заказу ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым". После реконструкции техническая категория дороги повысится до IВ", - сообщили в компании.
Участок реконструируемой автомобильной дороги км 155 – км 180 "Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта" – продолжает автомобильную дорогу "Таврида" в направлении южного берега Крыма и его крупных курортных городов. Маршрут трассы направлен с севера на юг. За селом Перевальное начинается крутой подъем на главную гряду крымских гор. С Ангарского перевала на высоте 752 метров начинается спуск к Алуште.
"Проектом предусмотрено устройство 58 металлических гофрированных и двух железобетонных водопропускных труб, строительство транспортной развязки, трех путепроводов, трех мостов, четырех подземных пешеходных переходов, двух площадок отдыха и более 6300 м подпорных стен", - перечислили в компании.
И добавили, что реконструируемая автомобильная дорога на большой протяженности проходит в условиях горной местности, пересекает реки Курлюк-Су, Улу-Узень, а также пять ручьев, на протяжении 7 км проходит в непосредственной близости с рекой Ангара. Объект располагается на территории Симферопольского района Республики Крым и городского округа Алушта. В зону непосредственного тяготения автомобильной дороги входят населенные пункты Перевальное, Привольное, Лучистое, Лаванда, Изобильное, Верхняя и Нижняя Кутузовки.
"В настоящее время объект полностью очищен от взрывоопасных предметов, ведется валка деревьев, срезка кустарников и мелколесья. На 65% выполнены археологические работы. Одновременно с этим ведутся работы по устройству выемки", - заключили в компании.
