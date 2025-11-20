https://crimea.ria.ru/20251120/v-krymu-nachali-rekonstruktsiyu-avtodorogi-perevalnoe---alushta-1151057858.html

В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО

В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО - РИА Новости Крым, 20.11.2025

В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО

20.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму начали реконструкцию автодороги Перевальное - Алушта. Об этом сообщает компания "ВАД".Участок реконструируемой автомобильной дороги км 155 – км 180 "Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта" – продолжает автомобильную дорогу "Таврида" в направлении южного берега Крыма и его крупных курортных городов. Маршрут трассы направлен с севера на юг. За селом Перевальное начинается крутой подъем на главную гряду крымских гор. С Ангарского перевала на высоте 752 метров начинается спуск к Алуште.И добавили, что реконструируемая автомобильная дорога на большой протяженности проходит в условиях горной местности, пересекает реки Курлюк-Су, Улу-Узень, а также пять ручьев, на протяжении 7 км проходит в непосредственной близости с рекой Ангара. Объект располагается на территории Симферопольского района Республики Крым и городского округа Алушта. В зону непосредственного тяготения автомобильной дороги входят населенные пункты Перевальное, Привольное, Лучистое, Лаванда, Изобильное, Верхняя и Нижняя Кутузовки."В настоящее время объект полностью очищен от взрывоопасных предметов, ведется валка деревьев, срезка кустарников и мелколесья. На 65% выполнены археологические работы. Одновременно с этим ведутся работы по устройству выемки", - заключили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантиновВ Херсонской области завершен капремонт участка трассы в КрымНа Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы

