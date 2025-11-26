https://crimea.ria.ru/20251126/kogda-v-sevastopole-gazifitsirut-vse-sela-1151197275.html

Когда в Севастополе газифицируют все села

Когда в Севастополе газифицируют все села - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Когда в Севастополе газифицируют все села

Уровень газификации Севастополя на сегодняшний день превышает 83%, завершить подключение всех сел и поселков планируется в течение ближайших двух лет. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T13:08

2025-11-26T13:08

2025-11-26T13:17

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

газ

газоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151197444_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_df4501887e9d0ac82bc64a78541733ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Уровень газификации Севастополя на сегодняшний день превышает 83%, завершить подключение всех сел и поселков планируется в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, общая программа газификации, которая сейчас реализуется, охватывает свыше 11 тысяч абонентов Байдарской долины и Южного берега Крыма.Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопроводаРазвожаев отметил, что по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя сейчас завершается строительство ключевых объектов газификации в Байдарской долине.Он уточнил, что третья очередь газоснабжения сел здесь уже введена в эксплуатацию, вторая прошла гидравлические испытания и готовится к приемке, а теперь заработал мобильный штаб по подключению домовладений к газовой сети, где можно оформить необходимые документы.Напомним, на днях Развожаев сообщал, что с началом 2026 года жители села Широкого смогут подключиться к газопроводу первыми, также в следующем году будут газифицированы еще несколько сел Байдарской долины.Для 11 льготных категорий граждан, в том числе участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семьей, подключение к газовой сети полностью бесплатно.Ранее 26 ноября министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что в Республике Крым, согласно планам, в ближайшие три года газифицируют 86% сел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюГазификация Крыма: как реализуется программа и что сделают до конца годаПод Симферополем достроили газопровод низкого давления

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, газ, газоснабжение