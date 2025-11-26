Рейтинг@Mail.ru
Когда в Севастополе газифицируют все села
Когда в Севастополе газифицируют все села
Когда в Севастополе газифицируют все села
Уровень газификации Севастополя на сегодняшний день превышает 83%, завершить подключение всех сел и поселков планируется в течение ближайших двух лет. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Уровень газификации Севастополя на сегодняшний день превышает 83%, завершить подключение всех сел и поселков планируется в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, общая программа газификации, которая сейчас реализуется, охватывает свыше 11 тысяч абонентов Байдарской долины и Южного берега Крыма.Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопроводаРазвожаев отметил, что по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя сейчас завершается строительство ключевых объектов газификации в Байдарской долине.Он уточнил, что третья очередь газоснабжения сел здесь уже введена в эксплуатацию, вторая прошла гидравлические испытания и готовится к приемке, а теперь заработал мобильный штаб по подключению домовладений к газовой сети, где можно оформить необходимые документы.Напомним, на днях Развожаев сообщал, что с началом 2026 года жители села Широкого смогут подключиться к газопроводу первыми, также в следующем году будут газифицированы еще несколько сел Байдарской долины.Для 11 льготных категорий граждан, в том числе участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семьей, подключение к газовой сети полностью бесплатно.Ранее 26 ноября министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что в Республике Крым, согласно планам, в ближайшие три года газифицируют 86% сел.
Когда в Севастополе газифицируют все села

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Уровень газификации Севастополя на сегодняшний день превышает 83%, завершить подключение всех сел и поселков планируется в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня уровень газификации Севастополя превышает 83%, и наша цель – завершить подключение всех населенных пунктов города в ближайшие два года", – проинформировал глава региона.

По его словам, общая программа газификации, которая сейчас реализуется, охватывает свыше 11 тысяч абонентов Байдарской долины и Южного берега Крыма.
Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода
Развожаев отметил, что по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя сейчас завершается строительство ключевых объектов газификации в Байдарской долине.
Он уточнил, что третья очередь газоснабжения сел здесь уже введена в эксплуатацию, вторая прошла гидравлические испытания и готовится к приемке, а теперь заработал мобильный штаб по подключению домовладений к газовой сети, где можно оформить необходимые документы.
"Для жителей села Широкое это значит, что внутрипоселковые газовые сети полностью готовы к приему природного газа. В ближайшие недели начнется заполнение системы. С начала 2026 года вы сможете подключать газ к своим домам", – добавил он.
Напомним, на днях Развожаев сообщал, что с началом 2026 года жители села Широкого смогут подключиться к газопроводу первыми, также в следующем году будут газифицированы еще несколько сел Байдарской долины.
Для 11 льготных категорий граждан, в том числе участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семьей, подключение к газовой сети полностью бесплатно.
Ранее 26 ноября министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что в Республике Крым, согласно планам, в ближайшие три года газифицируют 86% сел.
