В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам
В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам
2025-09-03T10:45
2025-09-03T10:45
2025-09-03T10:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Красноперекопске директор предприятия общественного питания больше года не платила работникам заработную плату и получила уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, руководитель организации допустила полную невыплату зарплаты работникам на сумму порядка 200 тысяч рублей в период с февраля 2024 по июнь 2025 года. При том, что все это время на счета предприятия регулярно поступали средства.Сейчас следственные мероприятия завершены. Задолженность перед работниками погашена. Материалы направлены в суд. Невыплата зарплаты работнику в полном объеме на протяжении двух месяцев или частично в течение трех месяцев влечет уголовную ответственность, напоминают в Следкоме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму посчитали неблагонадежных работодателейДевять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из КрымаНа кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году
В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам
