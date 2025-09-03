Рейтинг@Mail.ru
В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам - РИА Новости Крым, 03.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250903/v-krymu-direktor-predpriyatiya-god-ne-platila-zarplatu-sotrudnikam-1149167256.html
В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам
В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам
В Красноперекопске директор предприятия общественного питания больше года не платила работникам заработную плату и получила уголовное дело. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Красноперекопске директор предприятия общественного питания больше года не платила работникам заработную плату и получила уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, руководитель организации допустила полную невыплату зарплаты работникам на сумму порядка 200 тысяч рублей в период с февраля 2024 по июнь 2025 года. При том, что все это время на счета предприятия регулярно поступали средства.Сейчас следственные мероприятия завершены. Задолженность перед работниками погашена. Материалы направлены в суд. Невыплата зарплаты работнику в полном объеме на протяжении двух месяцев или частично в течение трех месяцев влечет уголовную ответственность, напоминают в Следкоме.
крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, правосудие, уголовный кодекс, зарплата, новости крыма, общество
В Крыму директор предприятия год не платила зарплату сотрудникам

В Крыму директор предприятия пойдет под суд за долг в 200 тысяч рублей перед сотрудниками

10:45 03.09.2025 (обновлено: 10:56 03.09.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Красноперекопске директор предприятия общественного питания больше года не платила работникам заработную плату и получила уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, руководитель организации допустила полную невыплату зарплаты работникам на сумму порядка 200 тысяч рублей в период с февраля 2024 по июнь 2025 года. При том, что все это время на счета предприятия регулярно поступали средства.
"Таким образом у директора имелась возможность выплатить причитающуюся сумму сотрудникам. Вместе с тем, руководитель фирмы в нарушение действующего законодательства расходовал имеющиеся средства на иные нужды предприятия", – констатировали в СК.
Сейчас следственные мероприятия завершены. Задолженность перед работниками погашена. Материалы направлены в суд. Невыплата зарплаты работнику в полном объеме на протяжении двух месяцев или частично в течение трех месяцев влечет уголовную ответственность, напоминают в Следкоме.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей
Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма
На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году
 
КрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюПроисшествияПравосудиеУголовный кодексЗарплатаНовости КрымаОбщество
 
