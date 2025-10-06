https://crimea.ria.ru/20251006/polsha-i-strany-baltii-kosvenno-sprovotsirovali-svo--merkel-1149984345.html

Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – Меркель

2025-10-06T07:38

2025-10-06T07:38

2025-10-06T09:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Польша и страны Балтии в 2021 году выступили против предложенного Германией нового формата диалога с Россией и урегулирования конфликта на Украине, тем самым косвенно спровоцировав начало специальной военной операции. Об этом заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán.По словам Меркель, в 2021 году она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным, но Польша, Эстония, Литва и Латвия выступили категорически против, опасаясь, что Евросоюз не сможет выработать общую политику в отношении Москвы.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в реализацию Минских соглашений и хотела решить проблему Донбасса мирно. Но оказалось, что власти Украины и Запад думали и действовали иначе.После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

