В Новосибирске горит педагогический колледж – эвакуированы 670 учащихся

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске, из здания эвакуированы 670 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа. Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения, сообщили спасатели.Со слов администрации, внутри здания людей нет. К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники.Во вторник сообщалось, что четыре человека, среди которых трое детей пострадали на пожаре в многоквартирном доме в Армавире Краснодарского края. 5 декабря из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек. Ранее в Крыму 8-летняя девочка, которая хотела приготовить десерт в микроволновке, пока взрослых не было дома, устроила пожар в квартире. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

