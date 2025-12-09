Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске горит педагогический колледж – эвакуированы 670 учащихся - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/v-novosibirske-gorit-pedagogicheskiy-kolledzh--evakuirovany-670-uchaschikhsya-1151505812.html
В Новосибирске горит педагогический колледж – эвакуированы 670 учащихся
В Новосибирске горит педагогический колледж – эвакуированы 670 учащихся - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Новосибирске горит педагогический колледж – эвакуированы 670 учащихся
Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске, из здания эвакуированы 670 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T07:30
2025-12-09T07:57
новосибирск
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151505974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb8e83664c2e9e183938a182ee2bbcfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске, из здания эвакуированы 670 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа. Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения, сообщили спасатели.Со слов администрации, внутри здания людей нет. К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники.Во вторник сообщалось, что четыре человека, среди которых трое детей пострадали на пожаре в многоквартирном доме в Армавире Краснодарского края. 5 декабря из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек. Ранее в Крыму 8-летняя девочка, которая хотела приготовить десерт в микроволновке, пока взрослых не было дома, устроила пожар в квартире. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новосибирск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151505974_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_67f911df1c3d07875504f982f1725528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
В Новосибирске горит педагогический колледж – эвакуированы 670 учащихся

С пожара в педагогическом колледже в Новосибирске эвакуированы 670 учащихся

07:30 09.12.2025 (обновлено: 07:57 09.12.2025)
 
© Прокуратура Новосибирской областиПожар в Новосибирске
Пожар в Новосибирске
© Прокуратура Новосибирской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Пожар произошел в педагогическом колледже в Новосибирске, из здания эвакуированы 670 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.
"Эвакуировано 670 учащихся. Информация о пострадавших не поступала", – проинформировали в МЧС.
По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания Новосибирского педагогического колледжа. Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения, сообщили спасатели.
Со слов администрации, внутри здания людей нет. К ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники.
Во вторник сообщалось, что четыре человека, среди которых трое детей пострадали на пожаре в многоквартирном доме в Армавире Краснодарского края. 5 декабря из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек. Ранее в Крыму 8-летняя девочка, которая хотела приготовить десерт в микроволновке, пока взрослых не было дома, устроила пожар в квартире. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовосибирскНовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Пожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39ВС РФ освободили три населенных пункта восточнее Красноармейска
09:33Число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до девяти
09:29Армия России полностью освободила южную часть Димитрова в ДНР
09:13Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
08:57Четвертая военная зима: с чем ее встретили ВСУ и как надолго их хватит
08:43Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой
08:30Геноцид в Крыму и на Донбассе: ООН рассмотрит претензии России к Украине
08:11После удара украинских дронов в Чувашии повреждены дома и пострадали люди
07:52На Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети
07:39Над Крымом и 12 регионами России за ночь ликвидировали 121 беспилотник
07:30В Новосибирске горит педагогический колледж – эвакуированы 670 учащихся
07:05Крымский мост: обстановка во вторник утром
06:38Россияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментах
06:10Цинизм и закон: будут ли украинцев массово высылать из ЕС
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 9 декабря
23:11Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
22:55Кто займет место Ермака
22:42Заявления Путина и год крымского гостеприимства: главное за день
22:12Зеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине
Лента новостейМолния