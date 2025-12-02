Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251202/v-krymu-8-letnyaya-devochka-edva-ne-sozhgla-dom-iz-za-deserta-1151348398.html
В Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта
В Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта
В Крыму 8-летняя девочка хотела приготовить десерт, когда взрослых не было дома, и засунула пачку печенья в микроволновку. В результате произошел пожар,... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T14:48
2025-12-02T14:59
крым
новости крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151347721_0:72:1009:639_1920x0_80_0_0_11cc91554713c7d760db3949697920f7.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму 8-летняя девочка хотела приготовить десерт, когда взрослых не было дома, и засунула пачку печенья в микроволновку. В результате произошел пожар, рассказали в МЧС России.Прибывшие спасатели вывели девочку на свежий воздух и ликвидировали возгорание. Как сообщалось ранее, двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число природных пожаровКоридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожареЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151347721_0:0:1009:756_1920x0_80_0_0_f8ed1e97d521c3b6f370ccbf1971491a.png.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, дети
В Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта

В Крыму 8-летняя девочка засунула пачку печенья в микроволновку и устроила пожар

14:48 02.12.2025 (обновлено: 14:59 02.12.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму на пожаре эвакуировали 8-летнюю девочку
В Крыму на пожаре эвакуировали 8-летнюю девочку
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму 8-летняя девочка хотела приготовить десерт, когда взрослых не было дома, и засунула пачку печенья в микроволновку. В результате произошел пожар, рассказали в МЧС России.
"Упаковка загорелась, за ней и бытовой прибор. Взрослых дома не было. Ребенок самостоятельно вызвал пожарную охрану, но эвакуироваться из-за дыма и паники не смог", - говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели вывели девочку на свежий воздух и ликвидировали возгорание.
Как сообщалось ранее, двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму растет число природных пожаров
Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
 
КрымНовости КрымаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияПожардети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей
16:26Путин наградил орденом Надежду Бабкину
16:15Атаки Украины на танкеры в Черном море - как противостоять
16:08Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму
15:56Экс-главу дипломатии ЕС Могерини задержали по подозрению в мошенничестве
15:32Спрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенников
15:12На Сочи обрушатся смерчи
15:03Убил ребенка и покушался на его мать и брата – в Крыму ищут преступника
14:48В Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта
14:42В России принят закон о борьбе с финансированием терроризма
14:24В России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего
14:00Новости СВО: за сутки Киев потерял еще 1400 боевиков
13:42Обломки беспилотника упали в Ленинградской области
13:35Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворце
13:28Часть Коктебеля обесточена
13:21Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
13:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:57Воздушную тревогу объявили в Севастополе
12:55Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае
12:40При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения
Лента новостейМолния