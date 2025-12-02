https://crimea.ria.ru/20251202/v-krymu-8-letnyaya-devochka-edva-ne-sozhgla-dom-iz-za-deserta-1151348398.html
В Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта
В Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта
В Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта
В Крыму 8-летняя девочка хотела приготовить десерт, когда взрослых не было дома, и засунула пачку печенья в микроволновку. В результате произошел пожар
2025-12-02T14:48
2025-12-02T14:48
2025-12-02T14:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму 8-летняя девочка хотела приготовить десерт, когда взрослых не было дома, и засунула пачку печенья в микроволновку. В результате произошел пожар, рассказали в МЧС России.Прибывшие спасатели вывели девочку на свежий воздух и ликвидировали возгорание. Как сообщалось ранее, двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число природных пожаровКоридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожареЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
В Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта
14:48 02.12.2025 (обновлено: 14:59 02.12.2025)