Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области
Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области
Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.По предварительной информации, ребенок остался дома без присмотра взрослых.Обстоятельства происшествия установит экспертиза, добавили в ведомстве.Ранее в Крыму на пожаре в частном сельском доме погиб 15-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура.
Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области

Двухлетний малыш погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области

09:27 20.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
"Двухлетний ребенок погиб на пожаре в хуторе Слободском Семикаракорского района. Пожар на четырех квадратах потушили до прибытия пожарной охраны. Огнем повреждены комната и мебель в доме", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ребенок остался дома без присмотра взрослых.
Обстоятельства происшествия установит экспертиза, добавили в ведомстве.
Ранее в Крыму на пожаре в частном сельском доме погиб 15-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура.
