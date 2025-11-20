https://crimea.ria.ru/20251120/dvukhletniy-malysh-pogib-na-pozhare-v-rostovskoy-oblasti-1151046916.html
Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области
Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
2025-11-20T09:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.По предварительной информации, ребенок остался дома без присмотра взрослых.Обстоятельства происшествия установит экспертиза, добавили в ведомстве.Ранее в Крыму на пожаре в частном сельском доме погиб 15-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число природных пожаровКоридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожареЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
