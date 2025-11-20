https://crimea.ria.ru/20251120/dvukhletniy-malysh-pogib-na-pozhare-v-rostovskoy-oblasti-1151046916.html

Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области

Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 20.11.2025

Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области

Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T09:27

2025-11-20T09:27

2025-11-20T09:27

ростовская область

пожар

происшествия

новости

мчс ростовской области

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151046805_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_aaa5652c8e2c30c747c8bb3ea741d4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.По предварительной информации, ребенок остался дома без присмотра взрослых.Обстоятельства происшествия установит экспертиза, добавили в ведомстве.Ранее в Крыму на пожаре в частном сельском доме погиб 15-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, его ход контролирует прокуратура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число природных пожаровКоридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожареЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пожар, происшествия, новости, мчс ростовской области, дети