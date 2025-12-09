https://crimea.ria.ru/20251209/na-kubani-iz-goryaschego-doma-evakuirovali-20-chelovek--postradali-deti-1151506489.html

На Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети

На Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети

Четыре человека, среди которых трое детей, пострадали на пожаре в многоквартирном доме в Армавире Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Четыре человека, среди которых трое детей, пострадали на пожаре в многоквартирном доме в Армавире Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кубани.Как уточнили в ведомстве, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Маркова. Огнем оказались охвачены мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 "квадратов".По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей, добавили в пресс-службе.Ранее в Крыму 8-летняя девочка, которая хотела приготовить десерт в микроволновке, пока взрослых не было дома, устроила пожар в квартире. Как сообщалось ранее, двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской областиКоридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожареЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму

