На Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Четыре человека, среди которых трое детей, пострадали на пожаре в многоквартирном доме в Армавире Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кубани.Как уточнили в ведомстве, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Маркова. Огнем оказались охвачены мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 "квадратов".По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей, добавили в пресс-службе.Ранее в Крыму 8-летняя девочка, которая хотела приготовить десерт в микроволновке, пока взрослых не было дома, устроила пожар в квартире. Как сообщалось ранее, двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской областиКоридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожареЧеловеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
07:52 09.12.2025
 
© РИА Новости Крым
МЧС - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Четыре человека, среди которых трое детей, пострадали на пожаре в многоквартирном доме в Армавире Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кубани.
Как уточнили в ведомстве, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Маркова. Огнем оказались охвачены мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 "квадратов".

"Пожарными эвакуировано 20 человек, спасено 15 жителей дома. К сожалению, пострадали 4 человека, в том числе трое детей. Все они получили отравление продуктами горения и переданы врачам скорой помощи", – сказано в сообщении.

По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей, добавили в пресс-службе.
Ранее в Крыму 8-летняя девочка, которая хотела приготовить десерт в микроволновке, пока взрослых не было дома, устроила пожар в квартире. Как сообщалось ранее, двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, погиб на пожаре в хуторе Слободском Ростовской области.
