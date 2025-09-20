https://crimea.ria.ru/20250920/koridor-byl-v-ogne-zhenschina-i-rebenok-pod-rostovom-postradali-na-pozhare-1149578021.html

Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре

2025-09-20T11:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе девочка-подросток получили ожоги на пожаре, который произошел в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло в частном доме по улице Заречной в слободе Дячкино, что в Тарасовском районе.Огонь распространился на 20 "квадратов", на место пожара оперативно прибыли две автоцистерны, возгорание ликвидировали пять огнеборцев, добавили в ведомстве.Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, сообщал ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиляКрупный пожар под Симферополем потушилиСпас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника

