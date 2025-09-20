Рейтинг@Mail.ru
Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре
Два человека, в том числе девочка-подросток получили ожоги на пожаре, который произошел в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе девочка-подросток получили ожоги на пожаре, который произошел в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло в частном доме по улице Заречной в слободе Дячкино, что в Тарасовском районе.Огонь распространился на 20 "квадратов", на место пожара оперативно прибыли две автоцистерны, возгорание ликвидировали пять огнеборцев, добавили в ведомстве.Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, сообщал ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
ростовская область, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Коридор был в огне: женщина и ребенок под Ростовом пострадали на пожаре

20-летняя девушка и 13-летняя девочка пострадали на пожаре в Ростовской области

11:10 20.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе девочка-подросток получили ожоги на пожаре, который произошел в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло в частном доме по улице Заречной в слободе Дячкино, что в Тарасовском районе.

"Из-за короткого замыкания пожар вспыхнул в коридоре. Дома находилась мать с 13-летней дочкой и подруга женщины. Почувствовав запах дыма, они выбежали из дома через горящий коридор. Девочке и 20-летней подруге хозяйки дома потребовалась медицинская помощь - они обожгли ноги, выбегая из горящего дома", - говорится в сообщении.

Огонь распространился на 20 "квадратов", на место пожара оперативно прибыли две автоцистерны, возгорание ликвидировали пять огнеборцев, добавили в ведомстве.
Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, сообщал ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
