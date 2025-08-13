Рейтинг@Mail.ru
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека,... РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Он отметил, что с начала года в Крыму зафиксировано около 2,5 тысяч пожаров - возгорания происходят каждый день. Погибли 44 человека. Чаще всего бригады МЧС ликвидируют огонь на открытых территориях – это около 70% от всех случаев."Алгоритм действий в случае обнаружения пожара четко расписан. Первое – звонок в пожарную охрану, номер телефонов – 101 и 112. Второе – эвакуировать тех, кто попал в зону пожара. Третье – попытаться ликвидировать пожар своими силами до прибытия спасателей либо организовать встречу сотрудников пожарной охраны", – рассказал Скуртул. Также он отметил, что несмотря на простой и понятный алгоритм действий, в стрессовой ситуации люди не всегда могут сориентироваться и позвонить в пожарную охрану. В качестве примера Скуртул привел июньский пожар в батутном центре в Евпатории. По информации МЧС, это было короткое замыкание без дальнейшего горения.В МЧС рекомендуют в каждом домовладении иметь первичные средства пожаротушения, а также специальные электронные извещатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 гаВ Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки
крым, новости крыма, пожар, происшествия, игорь скуртул, гу мчс рф по республике крым
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму

В Крыму больше 80% пожаров происходят по вине человека - МЧС

18:36 13.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Орджоникидзе под Феодосией в Крыму
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
"Основная из причин возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем. Это 75-80% процентов. То есть – человеческий фактор. Вторая по процентному соотношению причина – неправильное оборудование и эксплуатация электроприборов", – заявил Скуртул.
Он отметил, что с начала года в Крыму зафиксировано около 2,5 тысяч пожаров - возгорания происходят каждый день. Погибли 44 человека.
Чаще всего бригады МЧС ликвидируют огонь на открытых территориях – это около 70% от всех случаев.
"Алгоритм действий в случае обнаружения пожара четко расписан. Первое – звонок в пожарную охрану, номер телефонов – 101 и 112. Второе – эвакуировать тех, кто попал в зону пожара. Третье – попытаться ликвидировать пожар своими силами до прибытия спасателей либо организовать встречу сотрудников пожарной охраны", – рассказал Скуртул.
Также он отметил, что несмотря на простой и понятный алгоритм действий, в стрессовой ситуации люди не всегда могут сориентироваться и позвонить в пожарную охрану. В качестве примера Скуртул привел июньский пожар в батутном центре в Евпатории. По информации МЧС, это было короткое замыкание без дальнейшего горения.
"Все новости пестрили этой информацией. При этом официально ни одного звонка на 101 мы не получили. Все фотографируют, выкладывают в чаты, но никто не звонит. И мы эту информацию получили уже из нашего инфополя", – рассказал спасатель.
В МЧС рекомендуют в каждом домовладении иметь первичные средства пожаротушения, а также специальные электронные извещатели.

"Всего по стране ежегодно около 8 тысяч человек погибают на пожарах. Из них около 300 детей. Это действительно страшные цифры. Поэтому мы призываем граждан иметь дома под рукой первичные средства пожаротушения", – подчеркнул Игорь Скуртул.

