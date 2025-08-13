https://crimea.ria.ru/20250813/chelovecheskiy-faktor-v-mchs-nazvali-glavnuyu-prichinu-pozharov-v-krymu-1148699456.html

Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму

Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму

Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека,... РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T18:36

2025-08-13T18:36

2025-08-13T18:21

крым

новости крыма

пожар

происшествия

игорь скуртул

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148567167_173:0:1691:854_1920x0_80_0_0_3f3db1c46a944aa01d6dd486a3bcca76.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Он отметил, что с начала года в Крыму зафиксировано около 2,5 тысяч пожаров - возгорания происходят каждый день. Погибли 44 человека. Чаще всего бригады МЧС ликвидируют огонь на открытых территориях – это около 70% от всех случаев."Алгоритм действий в случае обнаружения пожара четко расписан. Первое – звонок в пожарную охрану, номер телефонов – 101 и 112. Второе – эвакуировать тех, кто попал в зону пожара. Третье – попытаться ликвидировать пожар своими силами до прибытия спасателей либо организовать встречу сотрудников пожарной охраны", – рассказал Скуртул. Также он отметил, что несмотря на простой и понятный алгоритм действий, в стрессовой ситуации люди не всегда могут сориентироваться и позвонить в пожарную охрану. В качестве примера Скуртул привел июньский пожар в батутном центре в Евпатории. По информации МЧС, это было короткое замыкание без дальнейшего горения.В МЧС рекомендуют в каждом домовладении иметь первичные средства пожаротушения, а также специальные электронные извещатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 гаВ Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пожар, происшествия, игорь скуртул, гу мчс рф по республике крым