https://crimea.ria.ru/20250813/chelovecheskiy-faktor-v-mchs-nazvali-glavnuyu-prichinu-pozharov-v-krymu-1148699456.html
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека,... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T18:36
2025-08-13T18:36
2025-08-13T18:21
крым
новости крыма
пожар
происшествия
игорь скуртул
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148567167_173:0:1691:854_1920x0_80_0_0_3f3db1c46a944aa01d6dd486a3bcca76.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Он отметил, что с начала года в Крыму зафиксировано около 2,5 тысяч пожаров - возгорания происходят каждый день. Погибли 44 человека. Чаще всего бригады МЧС ликвидируют огонь на открытых территориях – это около 70% от всех случаев."Алгоритм действий в случае обнаружения пожара четко расписан. Первое – звонок в пожарную охрану, номер телефонов – 101 и 112. Второе – эвакуировать тех, кто попал в зону пожара. Третье – попытаться ликвидировать пожар своими силами до прибытия спасателей либо организовать встречу сотрудников пожарной охраны", – рассказал Скуртул. Также он отметил, что несмотря на простой и понятный алгоритм действий, в стрессовой ситуации люди не всегда могут сориентироваться и позвонить в пожарную охрану. В качестве примера Скуртул привел июньский пожар в батутном центре в Евпатории. По информации МЧС, это было короткое замыкание без дальнейшего горения.В МЧС рекомендуют в каждом домовладении иметь первичные средства пожаротушения, а также специальные электронные извещатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 гаВ Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148567167_363:0:1502:854_1920x0_80_0_0_245c1a29f0c450674710b9148ad4f4db.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, пожар, происшествия, игорь скуртул, гу мчс рф по республике крым
Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
В Крыму больше 80% пожаров происходят по вине человека - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым.
Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
"Основная из причин возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем. Это 75-80% процентов. То есть – человеческий фактор. Вторая по процентному соотношению причина – неправильное оборудование и эксплуатация электроприборов", – заявил Скуртул.
Он отметил, что с начала года в Крыму зафиксировано около 2,5 тысяч пожаров - возгорания происходят каждый день. Погибли 44 человека.
Чаще всего бригады МЧС ликвидируют огонь на открытых территориях – это около 70% от всех случаев.
"Алгоритм действий в случае обнаружения пожара четко расписан. Первое – звонок в пожарную охрану, номер телефонов – 101 и 112. Второе – эвакуировать тех, кто попал в зону пожара. Третье – попытаться ликвидировать пожар своими силами до прибытия спасателей либо организовать встречу сотрудников пожарной охраны", – рассказал Скуртул.
Также он отметил, что несмотря на простой и понятный алгоритм действий, в стрессовой ситуации люди не всегда могут сориентироваться и позвонить в пожарную охрану. В качестве примера Скуртул привел июньский пожар в батутном центре
в Евпатории. По информации МЧС, это было короткое замыкание без дальнейшего горения.
"Все новости пестрили этой информацией. При этом официально ни одного звонка на 101 мы не получили. Все фотографируют, выкладывают в чаты, но никто не звонит. И мы эту информацию получили уже из нашего инфополя", – рассказал спасатель.
В МЧС рекомендуют в каждом домовладении иметь первичные средства пожаротушения, а также специальные электронные извещатели.
"Всего по стране ежегодно около 8 тысяч человек погибают на пожарах. Из них около 300 детей. Это действительно страшные цифры. Поэтому мы призываем граждан иметь дома под рукой первичные средства пожаротушения", – подчеркнул Игорь Скуртул.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: