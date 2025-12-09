Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160

https://crimea.ria.ru/20251209/chislo-pogibshikh-v-strashnom-pozhare-v-gonkonge-vyroslo-do-160-1151519307.html

2025-12-09T14:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 160 человек, пишет РИА новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Ранее сообщалось о 146 погибших в пожаре, возникшем 26 ноября в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге.Отмечается, что полиция продолжает поиски на строительных лесах и защитной сетке на фасадах семи домов, поврежденных пожаром.Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три высотки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Гонконге горит высотный жилой комплекс - погибли людиПожар в Гонконге: число жертв страшного огня продолжает растиТрехдневный траур по погибшим в жутком пожаре объявлен в Гонконге

