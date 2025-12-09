Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160 - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 160 человек, пишет РИА новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 160 человек, пишет РИА новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Ранее сообщалось о 146 погибших в пожаре, возникшем 26 ноября в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге.Отмечается, что полиция продолжает поиски на строительных лесах и защитной сетке на фасадах семи домов, поврежденных пожаром.Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три высотки.
Число погибших в страшном пожаре в Гонконге выросло до 160

Число погибших на пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 160 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 160 человек, пишет РИА новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 146 погибших в пожаре, возникшем 26 ноября в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге.
"В результате пожара погибли 160 человек. На данный момент еще шестеро числятся пропавшими без вести", – приводит телеканал данные местной полиции.
Отмечается, что полиция продолжает поиски на строительных лесах и защитной сетке на фасадах семи домов, поврежденных пожаром.
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три высотки.
