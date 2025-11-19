Рейтинг@Mail.ru
Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты
Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты
Матери-героини будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда. О принятии соответствующих законов сообщил в среду председатель... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T14:08
2025-11-19T14:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Матери-героини будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда. О принятии соответствующих законов сообщил в среду председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Кроме того, родители десяти и более детей теперь имеют право на расширенный перечень льгот в сфере ЖКХ, оздоровления, обучения и других сферах.Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин."Мать-героиня" — это звание, которое присваивают женщинам, родившим и воспитавшим не менее десяти детей. Присвоение звания "Мать-героиня" производится при достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей.
Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты

Матери-героини будут получать выплаты наравне с Героями России – Володин

14:08 19.11.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОрден "Мать-героиня"
Орден Мать-героиня
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Матери-героини будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда. О принятии соответствующих законов сообщил в среду председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"В этом году звания "Мать-героиня" удостоены 35 женщин. Им устанавливается ежемесячная денежная выплата – 72 403,79 рубля – и дополнительное материальное обеспечение – 415% размера социальной пенсии)", - написал он в Telegram.
Кроме того, родители десяти и более детей теперь имеют право на расширенный перечень льгот в сфере ЖКХ, оздоровления, обучения и других сферах.
Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
"Мать-героиня" — это звание, которое присваивают женщинам, родившим и воспитавшим не менее десяти детей. Присвоение звания "Мать-героиня" производится при достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей.
