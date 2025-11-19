https://crimea.ria.ru/20251119/naravne-s-geroyami-rossii-materyam-geroinyam-v-rossii-povysili-vyplaty-1151027109.html

Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты

2025-11-19T14:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Матери-героини будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда. О принятии соответствующих законов сообщил в среду председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Кроме того, родители десяти и более детей теперь имеют право на расширенный перечень льгот в сфере ЖКХ, оздоровления, обучения и других сферах.Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин."Мать-героиня" — это звание, которое присваивают женщинам, родившим и воспитавшим не менее десяти детей. Присвоение звания "Мать-героиня" производится при достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политикеКультурно-религиозный ренессанс: что повысит рождаемость в Крыму и странеЭксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму

Новости

