В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей

В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей - РИА Новости Крым, 26.11.2025

В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей

В Херсонской области расширены меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, всего введено 11 новых льгот. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T16:53

2025-11-26T16:53

2025-11-26T16:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области расширены меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, всего введено 11 новых льгот. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам губернатора, в числе мер поддержки – бесплатные кружки, секции и питание в школах для детей бойцов; льготы при их зачислении в детсады и колледжи; освобождение семей от оплаты за "продленку" для школьников.Кроме того, для военнослужащих предусмотрены санаторное лечение и психологическая помощь, предоставление земельных участков или денежная компенсация взамен для Героев России и награжденных орденами.Также ветеранам СВО и безработным членам их семей предоставляется возможность профессионального обучения и дополнительного профобразования на базе государственной или муниципальной образовательной организации на территории Херсонской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты

