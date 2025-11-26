Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/v-khersonskoy-oblasti-vveli-11-novykh-lgot-dlya-boytsov-svo-i-ikh-semey-1151205927.html
В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей - РИА Новости Крым, 26.11.2025
В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
В Херсонской области расширены меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, всего введено 11 новых льгот. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T16:53
2025-11-26T16:53
ветераны сво
новости сво
участники сво
помощь бойцам сво
херсонская область
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027255_32:151:1280:853_1920x0_80_0_0_e99f657e45d858a7bb41fb9f319aaa31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области расширены меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, всего введено 11 новых льгот. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам губернатора, в числе мер поддержки – бесплатные кружки, секции и питание в школах для детей бойцов; льготы при их зачислении в детсады и колледжи; освобождение семей от оплаты за "продленку" для школьников.Кроме того, для военнослужащих предусмотрены санаторное лечение и психологическая помощь, предоставление земельных участков или денежная компенсация взамен для Героев России и награжденных орденами.Также ветеранам СВО и безработным членам их семей предоставляется возможность профессионального обучения и дополнительного профобразования на базе государственной или муниципальной образовательной организации на территории Херсонской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027255_246:155:1176:853_1920x0_80_0_0_69aa87e382189ae66fb5b078cf93df82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ветераны сво, новости сво, участники сво, помощь бойцам сво, херсонская область, владимир сальдо
В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей

В Херсонской области утвердили 11 новых мер поддержки участников СВО и их семей

16:53 26.11.2025
 
© Уполномоченный по правам человека в Российской ФедерацииВоенный билет и удостоверение ветерана боевых действий
Военный билет и удостоверение ветерана боевых действий
© Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области расширены меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, всего введено 11 новых льгот. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Во исполнение поручения президента подписал указ, который закрепляет единый региональный стандарт социальной поддержки участников СВО и их близких. Теперь в Херсонской области действует 11 новых льгот — таких же, как в регионах Центрального федерального округа", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в числе мер поддержки – бесплатные кружки, секции и питание в школах для детей бойцов; льготы при их зачислении в детсады и колледжи; освобождение семей от оплаты за "продленку" для школьников.
Кроме того, для военнослужащих предусмотрены санаторное лечение и психологическая помощь, предоставление земельных участков или денежная компенсация взамен для Героев России и награжденных орденами.
Также ветеранам СВО и безработным членам их семей предоставляется возможность профессионального обучения и дополнительного профобразования на базе государственной или муниципальной образовательной организации на территории Херсонской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО
Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение
Наравне с Героями России: матерям-героиням в России повысили выплаты
 
Ветераны СВОНовости СВОУчастники СВОПомощь бойцам СВОХерсонская областьВладимир Сальдо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33В Алуште дорожным строителям два месяца не платили зарплату
18:24Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
18:19В Судаке появится первый в городе памятник героям СВО
18:05Секретаря СНБО Украины Умерова допросили по "делу Миндича"
17:48Масштабный пожар в небоскребах Гонконга - число жертв растет
17:33В Крыму будут судить мигранта-нелегала за грабежи и вымогательства
17:24Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 лет
17:12Перемелется – мука будет: в Евпатории работает крупный мукомольный завод
17:01Крым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США
16:53В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
16:32Пятилетний ребенок пострадал в бассейне в Севастополе
16:24Рост цен в Крыму в октябре - в ЦБ рассказали о тенденциях
16:13Режим ЧС ввели в Туапсе после атаки беспилотников
16:06Британия идет на провокации против США для продолжения войны – Рябков
15:55Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине
15:44Ситуация с застройкой Поликуровского холма в Ялте на контроле Бастрыкина
15:37Нет пандуса к дому инвалида в Симферополе – в СК РФ требуют объяснений
15:30В Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчина
15:21Опрос: Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые персонажи россиян
15:15"Действия США противоречивы": Рябков о миротворчестве США
Лента новостейМолния