В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей
2025-11-26T16:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области расширены меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, всего введено 11 новых льгот. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Во исполнение поручения президента подписал указ, который закрепляет единый региональный стандарт социальной поддержки участников СВО и их близких. Теперь в Херсонской области действует 11 новых льгот — таких же, как в регионах Центрального федерального округа", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в числе мер поддержки – бесплатные кружки, секции и питание в школах для детей бойцов; льготы при их зачислении в детсады и колледжи; освобождение семей от оплаты за "продленку" для школьников.
Кроме того, для военнослужащих предусмотрены санаторное лечение и психологическая помощь, предоставление земельных участков или денежная компенсация взамен для Героев России и награжденных орденами.
Также ветеранам СВО и безработным членам их семей предоставляется возможность профессионального обучения и дополнительного профобразования на базе государственной или муниципальной образовательной организации на территории Херсонской области.
