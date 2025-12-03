Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
В Севастополе многодетным семьям выделяют по 1 млн рублей на погашение ипотеки. В городе выплату получили уже 43 семьи, сообщает губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям выделяют по 1 млн рублей на погашение ипотеки. В городе выплату получили уже 43 семьи, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, средства выделяют в рамках нацпроекта "Семья". Чтобы получить миллион, необходимо соответствие следующим условиям:Губернатор уточнил, что подать заявление на выплаты можно через портал "Госуслуги", в банке или через офисы и онлайн-платформы "ДОМ.РФ".Ранее сообщалось, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям выделяют по 1 млн рублей на погашение ипотеки. В городе выплату получили уже 43 семьи, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, средства выделяют в рамках нацпроекта "Семья". Чтобы получить миллион, необходимо соответствие следующим условиям:
  • Третий или последующие дети рождены после 1 января 2025 года;
  • Семья зарегистрирована по месту жительства в Севастополе;
  • Ипотека оформлена для улучшения жилищных условий;
  • Жилье находится в черте города;
  • Семья уже получила или имеет право на федеральную выплату по ипотеке.
"Господдержка формируется из двух источников: 450 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет, 550 тысяч рублей – региональный бюджет Севастополя. Эти средства позволяют многим семьям полностью закрыть ипотеку или значительно сократить срок выплат", – отметил Развожаев.
Губернатор уточнил, что подать заявление на выплаты можно через портал "Госуслуги", в банке или через офисы и онлайн-платформы "ДОМ.РФ".
Ранее сообщалось, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году.
