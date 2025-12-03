https://crimea.ria.ru/20251203/v-sevastopole-mnogodetnym-semyam-pomogayut-oplatit-ipoteku-1151377067.html

В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям выделяют по 1 млн рублей на погашение ипотеки. В городе выплату получили уже 43 семьи, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, средства выделяют в рамках нацпроекта "Семья". Чтобы получить миллион, необходимо соответствие следующим условиям:Губернатор уточнил, что подать заявление на выплаты можно через портал "Госуслуги", в банке или через офисы и онлайн-платформы "ДОМ.РФ".Ранее сообщалось, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году.

