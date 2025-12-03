В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
В Севастополе многодетным семьям выделают по млн рублей на погашение ипотеки
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям выделяют по 1 млн рублей на погашение ипотеки. В городе выплату получили уже 43 семьи, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, средства выделяют в рамках нацпроекта "Семья". Чтобы получить миллион, необходимо соответствие следующим условиям:
- —Третий или последующие дети рождены после 1 января 2025 года;
- —Семья зарегистрирована по месту жительства в Севастополе;
- —Ипотека оформлена для улучшения жилищных условий;
- —Жилье находится в черте города;
- —Семья уже получила или имеет право на федеральную выплату по ипотеке.
"Господдержка формируется из двух источников: 450 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет, 550 тысяч рублей – региональный бюджет Севастополя. Эти средства позволяют многим семьям полностью закрыть ипотеку или значительно сократить срок выплат", – отметил Развожаев.
Губернатор уточнил, что подать заявление на выплаты можно через портал "Госуслуги", в банке или через офисы и онлайн-платформы "ДОМ.РФ".
Ранее сообщалось, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году.
Читайте также на РИА Новости Крым: