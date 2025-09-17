Крым опережает план по газификации

https://crimea.ria.ru/20250917/krym-operezhaet-plan-po-gazifikatsii-1149502969.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, значимые проекты реализуются в рамках региональной программы газификации населенных пунктов Крыма, принятой в 2023 году. Так, в Нижнегорском районе завершено строительство сетей газоснабжения в селах Михайловка и Зоркино. В ближайшее время их введут в работу. Согласно федеральной программе социальной догазификации, вводится в эксплуатацию объект в селе Косточковка Нижнегорского района.В текущем году были газифицированы объекты в Кировском, Сакском, Первомайском районах. До 2027 года планируется введение новых объектов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также на территории муниципального округа Ялта.
10:20 17.09.2025 (обновлено: 11:54 17.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Общая протяженность построенных на сегодняшний день сетей в ранее негазифицированных населенных пунктах с учетом подводящих газопроводов составляет более 114 км. Объем финансирования – порядка 713 млн рублей",- отметил он.
По словам Аксенова, значимые проекты реализуются в рамках региональной программы газификации населенных пунктов Крыма, принятой в 2023 году. Так, в Нижнегорском районе завершено строительство сетей газоснабжения в селах Михайловка и Зоркино. В ближайшее время их введут в работу. Согласно федеральной программе социальной догазификации, вводится в эксплуатацию объект в селе Косточковка Нижнегорского района.
"Отмечу, что средний уровень газификации населения по Нижнегорскому району составляет немногим больше 30%, при том, что в целом по республике – 82,5%. Всего же в нашем регионе на сегодняшний день остаются негазифицированными 468 из 1019 населенных пунктов", - сказал глава региона.
В текущем году были газифицированы объекты в Кировском, Сакском, Первомайском районах. До 2027 года планируется введение новых объектов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также на территории муниципального округа Ялта.
