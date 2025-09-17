https://crimea.ria.ru/20250917/krym-operezhaet-plan-po-gazifikatsii-1149502969.html

Крым опережает план по газификации

Крым опережает план по газификации - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Крым опережает план по газификации

В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, значимые проекты реализуются в рамках региональной программы газификации населенных пунктов Крыма, принятой в 2023 году. Так, в Нижнегорском районе завершено строительство сетей газоснабжения в селах Михайловка и Зоркино. В ближайшее время их введут в работу. Согласно федеральной программе социальной догазификации, вводится в эксплуатацию объект в селе Косточковка Нижнегорского района.В текущем году были газифицированы объекты в Кировском, Сакском, Первомайском районах. До 2027 года планируется введение новых объектов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также на территории муниципального округа Ялта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентовВ село Симферопольского района тянут газопровод высокого давленияКак в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций

