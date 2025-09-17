Рейтинг@Mail.ru
Крым опережает план по газификации - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Крым опережает план по газификации
Крым опережает план по газификации - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Крым опережает план по газификации
В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на РИА Новости Крым, 17.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147099123_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_6ee20000d8f5b5926a68b5fa00903122.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, значимые проекты реализуются в рамках региональной программы газификации населенных пунктов Крыма, принятой в 2023 году. Так, в Нижнегорском районе завершено строительство сетей газоснабжения в селах Михайловка и Зоркино. В ближайшее время их введут в работу. Согласно федеральной программе социальной догазификации, вводится в эксплуатацию объект в селе Косточковка Нижнегорского района.В текущем году были газифицированы объекты в Кировском, Сакском, Первомайском районах. До 2027 года планируется введение новых объектов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также на территории муниципального округа Ялта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентовВ село Симферопольского района тянут газопровод высокого давленияКак в Крыму решают вопрос газификации зданий автостанций
Крым опережает план по газификации

Крым опережает план по газификации населенных пунктов - Аксенов

10:20 17.09.2025 (обновлено: 11:54 17.09.2025)
 
© Минтопэнерго КрымаВ Крыму газ провели еще в два населенных пункта
В Крыму газ провели еще в два населенных пункта
© Минтопэнерго Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Общая протяженность построенных на сегодняшний день сетей в ранее негазифицированных населенных пунктах с учетом подводящих газопроводов составляет более 114 км. Объем финансирования – порядка 713 млн рублей",- отметил он.
По словам Аксенова, значимые проекты реализуются в рамках региональной программы газификации населенных пунктов Крыма, принятой в 2023 году. Так, в Нижнегорском районе завершено строительство сетей газоснабжения в селах Михайловка и Зоркино. В ближайшее время их введут в работу. Согласно федеральной программе социальной догазификации, вводится в эксплуатацию объект в селе Косточковка Нижнегорского района.

"Отмечу, что средний уровень газификации населения по Нижнегорскому району составляет немногим больше 30%, при том, что в целом по республике – 82,5%. Всего же в нашем регионе на сегодняшний день остаются негазифицированными 468 из 1019 населенных пунктов", - сказал глава региона.

В текущем году были газифицированы объекты в Кировском, Сакском, Первомайском районах. До 2027 года планируется введение новых объектов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также на территории муниципального округа Ялта.
