В Севастополе утвердили бюджет на 2026 год

Заксобрание Севастополя приняло во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T16:03

2025-11-27T16:03

2025-11-27T16:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Заксобрание Севастополя приняло во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Согласно документу, доходы регионального бюджета в 2026 году составят 78,4 млрд рублей, расходы – 82,3 млрд рублей. Дефицит бюджета достигнет 3,9 млрд рублей. Он будет покрываться за счет поступления доходов, а также остатков средств 2025 года, отметил Развожаев.По его словам, доходы города растут за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также благодаря эффективному управлению имуществом, в том числе приватизации. Кроме того, более 20 млрд рублей доходной части казны приходятся на субсидии и дотации из федерального бюджета.Он заверил, что все социальные обязательства будут исполнены. Также будет усиливаться поддержка участников специальной военной операции и их семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совфед одобрил федеральный бюджет на три года: куда направят деньги Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении Как в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушения

