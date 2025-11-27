https://crimea.ria.ru/20251127/v-sevastopole-utverdili-byudzhet-na-2026-god-1151232296.html
В Севастополе утвердили бюджет на 2026 год
В Севастополе утвердили бюджет на 2026 год - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Севастополе утвердили бюджет на 2026 год
Заксобрание Севастополя приняло во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T16:03
2025-11-27T16:03
2025-11-27T16:05
В Севастополе утвердили бюджет на 2026 год
В Севастополе приняли бюджет на 2026 год с расходной частью более 82 млрд рублей
16:03 27.11.2025 (обновлено: 16:05 27.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Заксобрание Севастополя приняло во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Согласно документу, доходы регионального бюджета в 2026 году составят 78,4 млрд рублей, расходы – 82,3 млрд рублей. Дефицит бюджета достигнет 3,9 млрд рублей. Он будет покрываться за счет поступления доходов, а также остатков средств 2025 года, отметил Развожаев.
По его словам, доходы города растут за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также благодаря эффективному управлению имуществом, в том числе приватизации. Кроме того, более 20 млрд рублей доходной части казны приходятся на субсидии и дотации из федерального бюджета.
"Что касается расходов. Сейчас все наши органы получат финансирование по всем программам и смогут начать заключение контрактов. Это гарантия того, что в следующем году мы точно будем иметь все возможности выполнить все поставленные задачи своевременно: будет вовремя проведено контрактование, подрядчики оперативно выйдут на объекты", - подчеркнул губернатор.
Он заверил, что все социальные обязательства будут исполнены. Также будет усиливаться поддержка участников специальной военной операции и их семей.
