Бюджет Крыма на 2026 год принят

Парламент Крыма принял во втором, окончательном чтении законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ принят на... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T12:55

2025-11-28T12:55

2025-11-28T12:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял во втором, окончательном чтении законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ принят на сессии Госсовета РК в пятницу, передает корреспондент РИА Новости Крым. Как сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико, ко второму чтению в законопроект о бюджете поступили поправки, касающиеся увеличения доходной и расходной частей. В итоговом варианте документа доходы региона увеличены на 10,4 млрд рублей и составят 241,5 млрд рублей. На соответствующую сумму увеличена и расходная часть, которая зафиксирована на уровне 245,4 млрд рублей. Дефицит по сравнению с первым чтением не изменился и составил 3,9 млрд рублей. Он будет покрываться за счет изменения остатков средств на счетах, продажи акций и иных форм участия в капитале, привлечения кредитов из федерального бюджета. Объем госдолга республики на начало 2026 года составит 9,6 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы Крыма составят 123,5 млрд рублей (+3,6 млрд по сравнению с первым чтением). Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 118 млрд рублей - на 7 млрд рублей больше по сравнению с первым чтением. Так, на 1 млрд рублей увеличилась субсидия на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя в 2026 году. Также 2,5 млрд рублей в 2026 году выделено на предоставление единовременной денежной компенсации взамен земельного участка участникам специальной военной операции. Более чем на 530 млн рублей увеличена субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

