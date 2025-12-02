Рейтинг@Mail.ru
Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму
Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму
В поликлинике Куйбышевской участковой больницы Бахчисарайского района идет капремонт, работы завершены на 50 процентов. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В поликлинике Куйбышевской участковой больницы Бахчисарайского района идет капремонт, работы завершены на 50 процентов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Параллельно специалисты монтируют электросети, системы водоснабжения и канализации, а также слаботочные системы, уточнил Гоцанюк.Также он отметил, что на объекте трудятся 25 человек, с учетом установленных сроков завершения работ этого явно недостаточно.Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что в 16 селах Джанкойского района Крыма введены в эксплуатацию модульные ФАПы и врачебные амбулатории.В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Также ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк проинформировал, что в республике в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.
бахчисарайский район
крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В поликлинике Куйбышевской участковой больницы Бахчисарайского района идет капремонт, работы завершены на 50 процентов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
"Капитальный ремонт поликлиники Куйбышевской участковой больницы Бахчисарайского района завершен на 50%. Специалисты приступили к фасадным работам, монтажу гипсокартонных конструкций, обустройству крыльца и отмостки", – проинформировал председатель Совмина РК.
Параллельно специалисты монтируют электросети, системы водоснабжения и канализации, а также слаботочные системы, уточнил Гоцанюк.
Также он отметил, что на объекте трудятся 25 человек, с учетом установленных сроков завершения работ этого явно недостаточно.
"Подрядчику поставлена задача: ускорить темпы выполнения работ и увеличить количество рабочих для своевременной реализации всех запланированных мероприятий", – добавил Гоцанюк.
Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что в 16 селах Джанкойского района Крыма введены в эксплуатацию модульные ФАПы и врачебные амбулатории.
В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Также ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк проинформировал, что в республике в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.
Юрий ГоцанюкЗдравоохранение в Крыму и СевастополеБахчисарайский районПоликлиникаНовости КрымаКрымЗдоровьеМедицина
 
