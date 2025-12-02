https://crimea.ria.ru/20251202/kak-idet-remont-polikliniki-pri-kuybyshevskoy-bolnitse-v-krymu-1151351247.html

Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму

Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму

В поликлинике Куйбышевской участковой больницы Бахчисарайского района идет капремонт, работы завершены на 50 процентов. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T16:08

2025-12-02T16:08

2025-12-02T16:08

юрий гоцанюк

здравоохранение в крыму и севастополе

бахчисарайский район

поликлиника

новости крыма

крым

здоровье

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151352047_0:270:960:810_1920x0_80_0_0_c811ad5f48e3e35b1620d35c5bfa0ecd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В поликлинике Куйбышевской участковой больницы Бахчисарайского района идет капремонт, работы завершены на 50 процентов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Параллельно специалисты монтируют электросети, системы водоснабжения и канализации, а также слаботочные системы, уточнил Гоцанюк.Также он отметил, что на объекте трудятся 25 человек, с учетом установленных сроков завершения работ этого явно недостаточно.Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что в 16 селах Джанкойского района Крыма введены в эксплуатацию модульные ФАПы и врачебные амбулатории.В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике выделят дополнительно 90 миллионов рублей на строительство шести новых модульных ФАПов. Также ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк проинформировал, что в республике в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на текущий год запланирован капитальный ремонт 17 медучреждений, включая пять амбулаторий, 10 ФАПов и две поликлиники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе КрымаВ Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницыКогда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе

бахчисарайский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, здравоохранение в крыму и севастополе, бахчисарайский район, поликлиника, новости крыма, крым, здоровье, медицина