Мошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в Сочи
Мошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в Сочи
Мошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в Сочи
Мошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в Сочи
В Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами...
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами долларов и драгоценностями. Об этом сообщает полиция Кубани.
По данным правоохранительных органов, доставкой для мошенников занималась жительница Новосибирска, которая ранее сообщила этим же аферистам код из СМС, после чего начала получать угрозы за "содействие недружественному государству". Из страха перед мнимой ответственностью сибирячка стала "ногами" злоумышленников.
"Мошенники перечислили на ее счет 110 000 рублей и убедили прилететь в Сочи. По их указанию сибирячка забрала у обманутого молодого человека сейф его отца с 30 000 долларов и драгоценностями", – рассказали в МВД.
Полицейские перехватили курьера по пути в банк в Краснодаре. Там девушка должна была перевести похищенную наличку в криптовалюту.
По факту преступления возбуждено уголовное дело, сибирячке грозит до 10 лет лишения свободы, остальных причастных устанавливают.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали пособника украинских мошенников. По данным ведомства, житель Самарской области организовывал работу оборудования, благодаря которому злоумышленники звонили из-за границы с российских номеров крымчанам и выманивали деньги.
КраснодарКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюМошенничествоПроисшествияОбществоНовости
 
