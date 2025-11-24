Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов
В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов
Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, 18-летний студент одного из крымских техникумов стал курьером мошенников в результате многоуровневой манипуляции. Аферисты разработали сложную схему психологического воздействия: сначала юноше позвонили неизвестные и представились сотрудниками военкомата.После чего у студента выманили код доступа к Госуслугам, затем от имени представителей Минцифры сообщили о "взломе" его учетной записи, а после – от лица сотрудника Росфинмониторинга предъявили фальшивые доказательства причастности якобы к финансированию экстремизма, рассказали в МВД.В точности выполняя инструкции, студент встречался с другими обманутыми гражданами, использовал кодовые слова вроде "молот-сталь" для конспирации и получал крупные денежные суммы.При следующей попытке переправить в Ростов 830 тысяч рублей, полученные от 18-летней девушки, его деятельность пресекли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю - посыльного задержали на Крымском мосту.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" по факту хищения обманным путем суммарно более миллиона рублей у двух севастопольцев. На время следствия задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе 17-летнего молодого человека подозревают в участии в мошеннической группе, которая выманила у пенсионеров больше 1 миллиона рублей. Пожилых граждан убеждали, что их родственники стали виновниками ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обманаВ Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиентаЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мошенничество, полиция севастополя
В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов

В Севастополе 18-летнего студента подозревают в работе на телефонных аферистов

11:00 24.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, 18-летний студент одного из крымских техникумов стал курьером мошенников в результате многоуровневой манипуляции. Аферисты разработали сложную схему психологического воздействия: сначала юноше позвонили неизвестные и представились сотрудниками военкомата.
После чего у студента выманили код доступа к Госуслугам, затем от имени представителей Минцифры сообщили о "взломе" его учетной записи, а после – от лица сотрудника Росфинмониторинга предъявили фальшивые доказательства причастности якобы к финансированию экстремизма, рассказали в МВД.
"Под угрозой уголовного преследования и обещанием "реабилитации", злоумышленники убедили парня стать "внештатным сотрудником ведомства" и участвовать в "операциях по возврату денежных средств потерпевшим от мошенничества гражданам". За каждую успешную поездку по передаче денег, кураторы обещали 5% вознаграждения от суммы", – сказано в сообщении.
В точности выполняя инструкции, студент встречался с другими обманутыми гражданами, использовал кодовые слова вроде "молот-сталь" для конспирации и получал крупные денежные суммы.
"В ходе противоправной деятельности ему удалось получить 420 тысяч рублей у 38-летнего мужчины, ставшего жертвой аналогичного обмана. Для передачи этих денег молодой человек совершил поездку в Ростов-на-Дону, после чего отдал наличные такому же посреднику мошенников", – добавили в сообщении.
При следующей попытке переправить в Ростов 830 тысяч рублей, полученные от 18-летней девушки, его деятельность пресекли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю - посыльного задержали на Крымском мосту.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" по факту хищения обманным путем суммарно более миллиона рублей у двух севастопольцев. На время следствия задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе 17-летнего молодого человека подозревают в участии в мошеннической группе, которая выманила у пенсионеров больше 1 миллиона рублей. Пожилых граждан убеждали, что их родственники стали виновниками ДТП.
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМошенничествоПолиция Севастополя
 
