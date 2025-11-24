https://crimea.ria.ru/20251124/v-sevastopole-zaderzhali-18-letnego-kurera-telefonnykh-aferistov-1151127769.html

В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов

В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов - РИА Новости Крым, 24.11.2025

В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов

Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T11:00

2025-11-24T11:00

2025-11-24T11:00

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

мошенничество

полиция севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, 18-летний студент одного из крымских техникумов стал курьером мошенников в результате многоуровневой манипуляции. Аферисты разработали сложную схему психологического воздействия: сначала юноше позвонили неизвестные и представились сотрудниками военкомата.После чего у студента выманили код доступа к Госуслугам, затем от имени представителей Минцифры сообщили о "взломе" его учетной записи, а после – от лица сотрудника Росфинмониторинга предъявили фальшивые доказательства причастности якобы к финансированию экстремизма, рассказали в МВД.В точности выполняя инструкции, студент встречался с другими обманутыми гражданами, использовал кодовые слова вроде "молот-сталь" для конспирации и получал крупные денежные суммы.При следующей попытке переправить в Ростов 830 тысяч рублей, полученные от 18-летней девушки, его деятельность пресекли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю - посыльного задержали на Крымском мосту.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" по факту хищения обманным путем суммарно более миллиона рублей у двух севастопольцев. На время следствия задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе 17-летнего молодого человека подозревают в участии в мошеннической группе, которая выманила у пенсионеров больше 1 миллиона рублей. Пожилых граждан убеждали, что их родственники стали виновниками ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обманаВ Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиентаЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мошенничество, полиция севастополя