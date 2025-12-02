Рейтинг@Mail.ru
Спрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенников
Спрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенников
Спрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенников
Спрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенников
В Сочи водитель такси спас сбережения пенсионерки, которая по указанию телефонных мошенников спрятала деньги в старую подушку для передачи в соседний регион.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Сочи водитель такси спас сбережения пенсионерки, которая по указанию телефонных мошенников спрятала деньги в старую подушку для передачи в соседний регион. Об этом сообщат пресс-служба полиции Кубани.Как рассказали в полиции, пенсионерка назвала паспортные данные мошенникам якобы для перерасчета пенсии. Затем ее убедили, что ей звонил аферист, и что его задержали. Теперь ей нужно было передать все свои сбережения – 370 тысяч рублей – для проверки на подлинность в Ростов-на-Дону. Для этих целей старушка вызвала такси. Деньги, которые полагалось передать, она спрятала в подушке и передала водителю.Сбережения старушке вернули. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Следственные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению лиц, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее в Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами долларов и драгоценностями. А севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенниковКрымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенниковВ Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО
Спрятала деньги в подушку: в Сочи таксист спас старушку от мошенников

15:32 02.12.2025 (обновлено: 15:33 02.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Сочи водитель такси спас сбережения пенсионерки, которая по указанию телефонных мошенников спрятала деньги в старую подушку для передачи в соседний регион. Об этом сообщат пресс-служба полиции Кубани.
Как рассказали в полиции, пенсионерка назвала паспортные данные мошенникам якобы для перерасчета пенсии. Затем ее убедили, что ей звонил аферист, и что его задержали. Теперь ей нужно было передать все свои сбережения – 370 тысяч рублей – для проверки на подлинность в Ростов-на-Дону. Для этих целей старушка вызвала такси. Деньги, которые полагалось передать, она спрятала в подушке и передала водителю.
"В Сочи 36-летний водитель приехал к дому 82-летней местной жительницы, которая передала ему пакеты с вещами для перевозки в Ростов-на-Дону. Мужчина забрал заказ, но груз показался ему подозрительным. В пакетах была старая подушка и ветошь, которые вряд ли стоило отправлять за сотни километров. Тогда сочинец направился в полицию", – рассказали в полиции.
Сбережения старушке вернули. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Следственные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению лиц, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами долларов и драгоценностями. А севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам.
