Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году
Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году
Налоговые поступления в бюджет Крыма в этом году увеличились еще на 1,5 миллиарда рублей, что позволит реализовать ряд важных мероприятий в муниципалитетах... РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Налоговые поступления в бюджет Крыма в этом году увеличились еще на 1,5 миллиарда рублей, что позволит реализовать ряд важных мероприятий в муниципалитетах региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на круглом столе в Симферополе с участием властей, институтов поддержки предпринимательства, банковского сектора и бизнес-сообщества.Глава республики также поблагодарил крымский бизнес за поддержку специальной военной операции. Он отметил, что большинство предпринимателей оказывают содействие Вооруженным силам РФ и конкретным подразделениям, выполняющим задачи в зоне спецоперации.Ранее зампредседателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико сообщила, что за 10 месяцев текущего года бюджет Крыма исполнен с профицитом в 3,2 млрд рублей. Собственные поступления в бюджет составили более 56% от общего объема доходов, превысив 132,3 млрд рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов Бюджет Крыма на 2026 год принятВ Севастополе утвердили бюджет на 2026 год
Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году

Доходы бюджета Крыма от налогов в 2025 году увеличились еще на 1,5 млрд рублей – Аксенов

13:51 04.12.2025 (обновлено: 13:54 04.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Налоговые поступления в бюджет Крыма в этом году увеличились еще на 1,5 миллиарда рублей, что позволит реализовать ряд важных мероприятий в муниципалитетах региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на круглом столе в Симферополе с участием властей, институтов поддержки предпринимательства, банковского сектора и бизнес-сообщества.

"У нас перевыполнение доходной части в этом году – более 15 миллиардов рублей благодаря бизнесу и в целом нашей слаженной работе. Вчера Ирина Валерьевна (зампредседателя Сомина – министр финансов Ирина Кивико – ред.) сообщила, что у нас плюсом полтора миллиарда (рублей) налоговых поступлений. Это позволит реализовать еще ряд важных для крымчан мероприятий в муниципальных образованиях", - сказал Аксенов.

Глава республики также поблагодарил крымский бизнес за поддержку специальной военной операции. Он отметил, что большинство предпринимателей оказывают содействие Вооруженным силам РФ и конкретным подразделениям, выполняющим задачи в зоне спецоперации.
Ранее зампредседателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико сообщила, что за 10 месяцев текущего года бюджет Крыма исполнен с профицитом в 3,2 млрд рублей. Собственные поступления в бюджет составили более 56% от общего объема доходов, превысив 132,3 млрд рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
