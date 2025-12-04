https://crimea.ria.ru/20251204/dokhody-byudzheta-kryma-uvelichilis-esche-na-15-mlrd-rubley-v-etom-godu-1151405057.html
Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году
Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году
Налоговые поступления в бюджет Крыма в этом году увеличились еще на 1,5 миллиарда рублей, что позволит реализовать ряд важных мероприятий в муниципалитетах... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T13:51
2025-12-04T13:51
2025-12-04T13:54
крым
сергей аксенов
бюджет крыма
бюджет
новости крыма
экономика
экономика крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Налоговые поступления в бюджет Крыма в этом году увеличились еще на 1,5 миллиарда рублей, что позволит реализовать ряд важных мероприятий в муниципалитетах региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на круглом столе в Симферополе с участием властей, институтов поддержки предпринимательства, банковского сектора и бизнес-сообщества.Глава республики также поблагодарил крымский бизнес за поддержку специальной военной операции. Он отметил, что большинство предпринимателей оказывают содействие Вооруженным силам РФ и конкретным подразделениям, выполняющим задачи в зоне спецоперации.Ранее зампредседателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико сообщила, что за 10 месяцев текущего года бюджет Крыма исполнен с профицитом в 3,2 млрд рублей. Собственные поступления в бюджет составили более 56% от общего объема доходов, превысив 132,3 млрд рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов Бюджет Крыма на 2026 год принятВ Севастополе утвердили бюджет на 2026 год
крым
крым, сергей аксенов, бюджет крыма, бюджет, новости крыма, экономика, экономика крыма
Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году
Доходы бюджета Крыма от налогов в 2025 году увеличились еще на 1,5 млрд рублей – Аксенов
13:51 04.12.2025 (обновлено: 13:54 04.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Налоговые поступления в бюджет Крыма в этом году увеличились еще на 1,5 миллиарда рублей, что позволит реализовать ряд важных мероприятий в муниципалитетах региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на круглом столе в Симферополе с участием властей, институтов поддержки предпринимательства, банковского сектора и бизнес-сообщества.
"У нас перевыполнение доходной части в этом году – более 15 миллиардов рублей благодаря бизнесу и в целом нашей слаженной работе. Вчера Ирина Валерьевна (зампредседателя Сомина – министр финансов Ирина Кивико – ред.) сообщила, что у нас плюсом полтора миллиарда (рублей) налоговых поступлений. Это позволит реализовать еще ряд важных для крымчан мероприятий в муниципальных образованиях", - сказал Аксенов.
Глава республики также поблагодарил крымский бизнес за поддержку специальной военной операции. Он отметил, что большинство предпринимателей оказывают содействие Вооруженным силам РФ и конкретным подразделениям, выполняющим задачи в зоне спецоперации.
Ранее зампредседателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико сообщила, что за 10 месяцев текущего года бюджет Крыма исполнен с профицитом в 3,2 млрд рублей. Собственные поступления в бюджет составили более 56% от общего объема доходов, превысив 132,3 млрд рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
