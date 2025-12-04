https://crimea.ria.ru/20251204/dokhody-byudzheta-kryma-uvelichilis-esche-na-15-mlrd-rubley-v-etom-godu-1151405057.html

Доходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Налоговые поступления в бюджет Крыма в этом году увеличились еще на 1,5 миллиарда рублей, что позволит реализовать ряд важных мероприятий в муниципалитетах региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на круглом столе в Симферополе с участием властей, институтов поддержки предпринимательства, банковского сектора и бизнес-сообщества.Глава республики также поблагодарил крымский бизнес за поддержку специальной военной операции. Он отметил, что большинство предпринимателей оказывают содействие Вооруженным силам РФ и конкретным подразделениям, выполняющим задачи в зоне спецоперации.Ранее зампредседателя Совета министров Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико сообщила, что за 10 месяцев текущего года бюджет Крыма исполнен с профицитом в 3,2 млрд рублей. Собственные поступления в бюджет составили более 56% от общего объема доходов, превысив 132,3 млрд рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов Бюджет Крыма на 2026 год принятВ Севастополе утвердили бюджет на 2026 год

