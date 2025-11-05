Рейтинг@Mail.ru
Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/krym-popal-v-chislo-regionov-s-samoy-vysokoy-ipotechnoy-nagruzkoy-1150668364.html
Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой
Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой
Республика Крым и город Севастополь вошли в десятку российских регионов с самой большой ипотечной нагрузкой. Соответствующее исследование представило агентство... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T10:28
2025-11-05T10:22
рейтинг
ипотека
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
финансы
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/77/1118087717_0:107:3072:1834_1920x0_80_0_0_4421fe8a9f6eaecc943bbc0ab8c7879a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Республика Крым и город Севастополь вошли в десятку российских регионов с самой большой ипотечной нагрузкой. Соответствующее исследование представило агентство РИА Новости.В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы страны, выступает отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах для семьи из двух человек, отметили составители рейтинга.Ниже Крыма в рейтинге по ипотечным платежам находятся только Дагестан (85% зарплаты), Северная Осетия – Алания (87%) и Калмыкия (115%).Севастополь находится на 80-м месте. Там на ипотечный платеж у семьи уходит почти 71% общего дохода.Возглавляют рейтинг Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Чечня и Магаданская область. В этих регионах соотношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет от 23% до 30%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки Продажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделку
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/77/1118087717_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0bf6c55d10b4fa17f76c0a8175e952be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рейтинг, ипотека, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, финансы, кредит
Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой

Крым занял 82-е место в рейтинге регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой на семьи

10:28 05.11.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Республика Крым и город Севастополь вошли в десятку российских регионов с самой большой ипотечной нагрузкой. Соответствующее исследование представило агентство РИА Новости.
В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы страны, выступает отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах для семьи из двух человек, отметили составители рейтинга.
Согласно результатам, в Крыму семье из двух человек приходится отдавать за кредит на жилье 80% своей общей зарплаты. В рейтинге также указывается, что размер ипотечного платежа в республике составляет 83,6 тыс. рублей, а средний размер ипотечного кредита – 4,7 млн рублей.
Ниже Крыма в рейтинге по ипотечным платежам находятся только Дагестан (85% зарплаты), Северная Осетия – Алания (87%) и Калмыкия (115%).
Севастополь находится на 80-м месте. Там на ипотечный платеж у семьи уходит почти 71% общего дохода.
Возглавляют рейтинг Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Чечня и Магаданская область. В этих регионах соотношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет от 23% до 30%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
Продажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделку
 
РейтингИпотекаКрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяФинансыКредит
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение
11:41В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции
11:39В Крыму найдены останки жертв нацистских казней 1944 года
11:27В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров
11:1912 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные
10:52Зеленский не владеет обстановкой: Минобороны РФ о "зачистке" в Купянске
10:49В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
10:43Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей
10:35Следующая шестидневка ждет россиян в 2027 году
10:28Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой
10:15Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы
10:00Работал на спецслужбу страны НАТО: москвича задержали за госизмену
09:45Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое
09:37В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА
09:24Где в Крыму не будет воды в среду – список адресов
08:45Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства
08:31"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков
08:15Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
07:46Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян
07:25Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
Лента новостейМолния