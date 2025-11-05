https://crimea.ria.ru/20251105/krym-popal-v-chislo-regionov-s-samoy-vysokoy-ipotechnoy-nagruzkoy-1150668364.html

Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой

Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой

Республика Крым и город Севастополь вошли в десятку российских регионов с самой большой ипотечной нагрузкой. Соответствующее исследование представило агентство... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T10:28

2025-11-05T10:28

2025-11-05T10:22

рейтинг

ипотека

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

финансы

кредит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/77/1118087717_0:107:3072:1834_1920x0_80_0_0_4421fe8a9f6eaecc943bbc0ab8c7879a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Республика Крым и город Севастополь вошли в десятку российских регионов с самой большой ипотечной нагрузкой. Соответствующее исследование представило агентство РИА Новости.В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы страны, выступает отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах для семьи из двух человек, отметили составители рейтинга.Ниже Крыма в рейтинге по ипотечным платежам находятся только Дагестан (85% зарплаты), Северная Осетия – Алания (87%) и Калмыкия (115%).Севастополь находится на 80-м месте. Там на ипотечный платеж у семьи уходит почти 71% общего дохода.Возглавляют рейтинг Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Чечня и Магаданская область. В этих регионах соотношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет от 23% до 30%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки Продажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделку

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рейтинг, ипотека, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, финансы, кредит