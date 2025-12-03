https://crimea.ria.ru/20251203/pravitelstvo-vypolnilo-plan-po-prodazhe-gosaktivov-bolee-chem-na-80-1151370890.html

Правительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80%

Правительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80% - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Правительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80%

Правительство выполнило план по продаже активов, обращенных в доход государства, более чем на 80%. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T10:05

2025-12-03T10:05

2025-12-03T10:05

антон силуанов

россия

экономика

новости

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852037_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_addc000410be41546259f6445fc4f48a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство выполнило план по продаже активов, обращенных в доход государства, более чем на 80%. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Радио РБК.Он напомнил, что ранее Минфин рассчитывал привлечь до 100 млрд рублей от реализации таких активов до конца года. По словам министра, оставшиеся сделки планируется завершить в ближайший месяц, что позволит выйти на запланированные показатели.Отдельно Силуанов прокомментировал ситуацию с аэропортом Домодедово, перешедшим государству летом. По его словам, вопрос его дальнейшей продажи сейчас находится на рассмотрении.Министр также напомнил, что по состоянию на начало осени в бюджет уже поступило около 30 млрд рублей от сделок по реализации компаний, конфискованных по решениям судов по искам Генпрокуратуры. Он также допустил, что итоговый объем средств от продаж может превысить 100 млрд рублей."Мы за то, чтобы эти компании, естественно, не держать в казне, не управлять ими как государственный менеджмент, а чтобы быстрее продавать в рынок", – подчеркнул глава Минфина.Он также не исключил участие иностранного капитала в приватизации активов, перешедших государству: по словам министра, расширение круга потенциальных покупателей только повысит эффективность сделок.Ранее сообщалось, что власти Крыма направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, россия, экономика, новости, финансы