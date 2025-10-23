Рейтинг@Mail.ru
Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса, об этом сообщили на официальном портале ведомства.Тест помогает быстро и точно диагностировать болезнь. Это имеет ключевое значение для оперативного выявления больных, назначения эффективной терапии и принятия противоэпидемических мер, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Разработка теста проводилась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны" .В конце сентября стало известно, что ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной, созданной на основе неоантигенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощьВ Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человекКрым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
Новости
россия, наука и технологии, тесты, новости, роспотребнадзор
20:59 23.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса, об этом сообщили на официальном портале ведомства.
"Новый тест сопоставим с методом ПЦР по чувствительности, но позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами", – сказано в сообщении.
Тест помогает быстро и точно диагностировать болезнь. Это имеет ключевое значение для оперативного выявления больных, назначения эффективной терапии и принятия противоэпидемических мер, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"Гепатит В – это инфекционное заболевание, которое может привести к тяжелым поражениям печени, включая цирроз и рак. Инфекция передается через кровь и другие биологические жидкости, особенно уязвимыми являются дети и люди с ослабленным иммунитетом",- напомнили в ведомстве.

Разработка теста проводилась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны" .
В конце сентября стало известно, что ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной, созданной на основе неоантигенов.
