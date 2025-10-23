https://crimea.ria.ru/20251023/pervyy-v-mire-bystryy-test-dlya-diagnostiki-gepatita-v-razrabotali-v-rf-1150372092.html

Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ

2025-10-23T20:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса, об этом сообщили на официальном портале ведомства.Тест помогает быстро и точно диагностировать болезнь. Это имеет ключевое значение для оперативного выявления больных, назначения эффективной терапии и принятия противоэпидемических мер, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Разработка теста проводилась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны" .В конце сентября стало известно, что ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной, созданной на основе неоантигенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощьВ Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человекКрым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение

