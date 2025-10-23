Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
В РФ разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP) зарегистрировали ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса, об этом сообщили на официальном портале ведомства.
"Новый тест сопоставим с методом ПЦР по чувствительности, но позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами", – сказано в сообщении.
Тест помогает быстро и точно диагностировать болезнь. Это имеет ключевое значение для оперативного выявления больных, назначения эффективной терапии и принятия противоэпидемических мер, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"Гепатит В – это инфекционное заболевание, которое может привести к тяжелым поражениям печени, включая цирроз и рак. Инфекция передается через кровь и другие биологические жидкости, особенно уязвимыми являются дети и люди с ослабленным иммунитетом",- напомнили в ведомстве.
Разработка теста проводилась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны" .
