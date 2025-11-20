https://crimea.ria.ru/20251120/v-rossii-melanomu-nachnut-lechit-s-pomoschyu-vaktsinatsii-1151070181.html
В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации
В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации
Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований, сообщил министр здравоохранения РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.Ученые Роспотребнадзора ранее разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизниВакцина от рака в России - Скворцова сделала заявлениеПервый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
Новости
