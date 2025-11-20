Рейтинг@Mail.ru
В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/v-rossii-melanomu-nachnut-lechit-s-pomoschyu-vaktsinatsii-1151070181.html
В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации
В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации - РИА Новости Крым, 20.11.2025
В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации
Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований, сообщил министр здравоохранения РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T20:23
2025-11-20T20:23
меланома
рак
онкология
вакцина
вакцина от рака
новости
россия
минздрав рф
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128074579_102:458:2928:2048_1920x0_80_0_0_ade650716d9355f3d7dcff36910f3b1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.Ученые Роспотребнадзора ранее разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизниВакцина от рака в России - Скворцова сделала заявлениеПервый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128074579_432:391:2641:2048_1920x0_80_0_0_2e351e70147f242ef23a49d06dae972d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
меланома, рак, онкология, вакцина, вакцина от рака, новости, россия, минздрав рф, михаил мурашко
В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации

Минздрав разрешил использование вакцины для лечения меланомы – Мурашко

20:23 20.11.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВрач-хирург за пультом робота-хирурга нового поколения
Врач-хирург за пультом робота-хирурга нового поколения - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов – лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина", - цитирует Мурашко РИА Новости.
Он отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.
Ученые Роспотребнадзора ранее разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за год выявили 50 меланом: ранняя диагностика спасет жизни
Вакцина от рака в России - Скворцова сделала заявление
Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
 
МеланомаракОнкологияВакцинаВакцина от ракаНовостиРоссияМинздрав РФМихаил Мурашко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Путин провел совещание с военным блоком - что известно
21:13Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"
21:07Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО
20:48Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
20:23В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации
20:08Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО
19:45Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
19:28От Крыма до Небраски – самые необычные рекорды книги Гиннесса
19:09В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
18:52Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
18:22На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
18:10В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
17:48Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
17:35В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
17:21Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
17:07Технологии цветных революций начали давать сбои – политолог
16:50Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
16:31Бахчисарай обесточен из-за аварии
16:21Лоб в лоб: два человека погибли в ДТП с грузовиком и фургоном на Кубани
16:12В Крыму начали реконструкцию участка дороги Перевальное - Алушта: ФОТО
Лента новостейМолния