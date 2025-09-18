Рейтинг@Mail.ru
В России появились "цветочные" аферисты - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В России появились "цветочные" аферисты
В России появились "цветочные" аферисты - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В России появились "цветочные" аферисты
Мошенники стали обманывать россиян при онлайн-заказе цветов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Мошенники стали обманывать россиян при онлайн-заказе цветов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.По данным полиции, признаками обмана являются явно заниженная цена букетов, возможность общения только через мессенджеры и перевод до подтверждения заказа. Поддельные магазины маскируются за фотографиями реальных флористических студий, указывают адреса сторонних организаций, не имеют официальных сайтов, не публикуют юридических данных.Только за минувшую неделю жители Крым отдали дистанционным мошенникам 23 миллиона рублей, сообщали ранее в пресс-службе МВД по республике.
мошенничество, россия, цифровая безопасность, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кибербезопасность, киберпреступность, новости
В России появились "цветочные" аферисты

Мошенники придумали новый способ обмана россиян при онлайн-заказе цветов

21:37 18.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБукеты тюльпанов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Мошенники стали обманывать россиян при онлайн-заказе цветов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Чаще всего схема одна и та же: гражданин находит аккаунт с красивыми фото букетов, связывается через мессенджер, получает реквизиты для оплаты – обычно это карта физического лица. После перевода денег связь обрывается. Заказ не выполняется", – сообщают правоохранители.
По данным полиции, признаками обмана являются явно заниженная цена букетов, возможность общения только через мессенджеры и перевод до подтверждения заказа.
Поддельные магазины маскируются за фотографиями реальных флористических студий, указывают адреса сторонних организаций, не имеют официальных сайтов, не публикуют юридических данных.
Только за минувшую неделю жители Крым отдали дистанционным мошенникам 23 миллиона рублей, сообщали ранее в пресс-службе МВД по республике.
МошенничествоРоссияЦифровая безопасностьОбществоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)КибербезопасностьКиберпреступностьНовости
 
