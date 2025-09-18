https://crimea.ria.ru/20250918/v-rossii-poyavilis-tsvetochnye-aferisty-1149518064.html

В России появились "цветочные" аферисты

Мошенники стали обманывать россиян при онлайн-заказе цветов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T21:37

мошенничество

россия

цифровая безопасность

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

кибербезопасность

киберпреступность

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Мошенники стали обманывать россиян при онлайн-заказе цветов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.По данным полиции, признаками обмана являются явно заниженная цена букетов, возможность общения только через мессенджеры и перевод до подтверждения заказа. Поддельные магазины маскируются за фотографиями реальных флористических студий, указывают адреса сторонних организаций, не имеют официальных сайтов, не публикуют юридических данных.Только за минувшую неделю жители Крым отдали дистанционным мошенникам 23 миллиона рублей, сообщали ранее в пресс-службе МВД по республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники предлагают "эксклюзивное" размещение рекламыВ Крыму запущен сервис "вторая рука" для защиты денег от мошенников"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД

