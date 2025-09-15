Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП
В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП
Группа жителей Симферополя организовала серию фиктивных ДТП, чтобы незаконно получать страховые выплаты, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости Крым, 15.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Группа жителей Симферополя организовала серию фиктивных ДТП, чтобы незаконно получать страховые выплаты, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Троих подозреваемых сотрудники правоохранительных органов задержали при силовой поддержке Росгвардии."В ходе обысков у них изъяты автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки, электронные накопители информации и другие документы и предметы, имеющие доказательственное значение", – рассказала Волк.Она добавила, что у одного из задержанных изъяты пропуска в государственные учреждения и силовые ведомства, автомобиль премиум-класса, два сувенирных удостоверения несуществующих госорганов, травматический пистолет и восемь патронов. У другого – револьвер и боеприпасы к нему и к гладкоствольному ружью 16-го калибра.На фигурантов заведено дело по статье о мошенничестве в сфере страхования. Кроме того, на одного из них открыто дело по незаконному обороту оружия. Всем троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция продолжает устанавливать все эпизоды преступной деятельности и возможных соучастников.Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему вымогательства денег у крымчан, вынуждая людей раскрывать личные данные из-за якобы обязательной замены домофона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКДВ Севастополе появился фейковый сайт для голосованияАфера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли
В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП

В Крыму пресекли серию мошенничеств с фиктивными ДТП ради страховых выплат

10:39 15.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Группа жителей Симферополя организовала серию фиктивных ДТП, чтобы незаконно получать страховые выплаты, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным следствия, они заранее договаривались о месте и времени "аварий", используя автомобили, которые уже не раз участвовали в реальных столкновениях. После инсценировок злоумышленники оформляли документы о происшествии и направляли их в страховые компании, получая деньги и деля их между собой. Общий ущерб от действий аферистов превысил пять миллионов рублей, установлено не менее пятнадцати эпизодов мошенничества.
Троих подозреваемых сотрудники правоохранительных органов задержали при силовой поддержке Росгвардии.
"В ходе обысков у них изъяты автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки, электронные накопители информации и другие документы и предметы, имеющие доказательственное значение", – рассказала Волк.
Она добавила, что у одного из задержанных изъяты пропуска в государственные учреждения и силовые ведомства, автомобиль премиум-класса, два сувенирных удостоверения несуществующих госорганов, травматический пистолет и восемь патронов. У другого – револьвер и боеприпасы к нему и к гладкоствольному ружью 16-го калибра.
На фигурантов заведено дело по статье о мошенничестве в сфере страхования. Кроме того, на одного из них открыто дело по незаконному обороту оружия. Всем троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция продолжает устанавливать все эпизоды преступной деятельности и возможных соучастников.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему вымогательства денег у крымчан, вынуждая людей раскрывать личные данные из-за якобы обязательной замены домофона.
