Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе выявлены сразу несколько случаев присвоения городской земли. Мошенники получили один участок на 2,2 миллиона рублей и пытались присвоить еще один кадастровой стоимостью 1,9 млн. Возбуждены уголовные дела, ход расследования которых находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства города.Отмечается, что мужчина, который занимался оказанием услуг в сфере землеустройства и недвижимости, подыскал пенсионера, имеющего право на льготную аренду земли. В 2021-м году делец помог льготнику получить от города в аренду бесплатно земельный участок площадью свыше 950 "квадратов" на улице Второй Обороны. А летом того же года заключил с ним договор переуступки прав и переоформил аренду на себя.Кроме того, надзорные органы выявили аналогичные нарушения федерального законодательства при попытке завладеть земельным участком на улице Ревякина кадастровой стоимостью 1,9 миллиона рублей. В декабре 2024 года Севреестр отказал в регистрации права собственности физлица и участок не выбыл из числа земель города, уточнили в пресс-службе.По данному факту возбуждены два уголовных дела о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.Ранее сообщалось, что в Севастополе возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которая обманула 12 человек на 3,9 миллиона рублей обещаниями помощи в оформлении земельных участков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе владелица участка повредила доисторический объектДва года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млнВ Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей

