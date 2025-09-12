Рейтинг@Mail.ru
Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли
Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли
В Севастополе выявлены сразу несколько случаев присвоения городской земли. Мошенники получили один участок на 2,2 миллиона рублей и пытались присвоить еще один... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T08:59
2025-09-12T09:10
севастополь
мошенничество
земля
происшествия
прокуратура города севастополя
уголовный кодекс
новости севастополя
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе выявлены сразу несколько случаев присвоения городской земли. Мошенники получили один участок на 2,2 миллиона рублей и пытались присвоить еще один кадастровой стоимостью 1,9 млн. Возбуждены уголовные дела, ход расследования которых находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства города.Отмечается, что мужчина, который занимался оказанием услуг в сфере землеустройства и недвижимости, подыскал пенсионера, имеющего право на льготную аренду земли. В 2021-м году делец помог льготнику получить от города в аренду бесплатно земельный участок площадью свыше 950 "квадратов" на улице Второй Обороны. А летом того же года заключил с ним договор переуступки прав и переоформил аренду на себя.Кроме того, надзорные органы выявили аналогичные нарушения федерального законодательства при попытке завладеть земельным участком на улице Ревякина кадастровой стоимостью 1,9 миллиона рублей. В декабре 2024 года Севреестр отказал в регистрации права собственности физлица и участок не выбыл из числа земель города, уточнили в пресс-службе.По данному факту возбуждены два уголовных дела о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.Ранее сообщалось, что в Севастополе возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которая обманула 12 человек на 3,9 миллиона рублей обещаниями помощи в оформлении земельных участков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе владелица участка повредила доисторический объектДва года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млнВ Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей
севастополь
Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли

В Севастополе мошенник ответит за попытку присвоить городские земли на 4 миллиона рублей

08:59 12.09.2025 (обновлено: 09:10 12.09.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
в Севастополе мошенник присвоил городские земли
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе выявлены сразу несколько случаев присвоения городской земли. Мошенники получили один участок на 2,2 миллиона рублей и пытались присвоить еще один кадастровой стоимостью 1,9 млн. Возбуждены уголовные дела, ход расследования которых находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства города.
Отмечается, что мужчина, который занимался оказанием услуг в сфере землеустройства и недвижимости, подыскал пенсионера, имеющего право на льготную аренду земли. В 2021-м году делец помог льготнику получить от города в аренду бесплатно земельный участок площадью свыше 950 "квадратов" на улице Второй Обороны. А летом того же года заключил с ним договор переуступки прав и переоформил аренду на себя.

"Затем мужчина возвел на участке небольшое сооружение, составил на него подложный технический план и зарегистрировал собственность как на объект капитального строительства. Это позволило ему выкупить у государства земельный участок под несуществующим жилым домом на льготных условиях всего за 111 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре, уточнив, что в результате мошеннических действий из городской собственности выбыла земля, кадастровая стоимость которой превышает два миллиона рублей.

Кроме того, надзорные органы выявили аналогичные нарушения федерального законодательства при попытке завладеть земельным участком на улице Ревякина кадастровой стоимостью 1,9 миллиона рублей. В декабре 2024 года Севреестр отказал в регистрации права собственности физлица и участок не выбыл из числа земель города, уточнили в пресс-службе.
По данному факту возбуждены два уголовных дела о мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что в Севастополе возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которая обманула 12 человек на 3,9 миллиона рублей обещаниями помощи в оформлении земельных участков.
Лента новостейМолния