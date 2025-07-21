https://crimea.ria.ru/20250721/v-krymu-shesterykh-eks-chinovnikov-osudili-za-makhinatsii-s-zemley-1148109882.html

В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей

В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей

Бахчисарайский районный суд Крыма вынес приговоры шестерым бывшим должностным лицам, которые в составе организованной группы занимались махинациями с земельными РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T16:12

2025-07-21T16:12

2025-07-21T16:16

новости крыма

махинации с землей

происшествия

суд

бахчисарай

бахчисарайский район

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд Крыма вынес приговоры шестерым бывшим должностным лицам, которые в составе организованной группы занимались махинациями с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба суда.В группу входили работники архивного отдела и госкомрегистра, землеустроители и другие должностные лица.Суд назначил виновным различные сроки наказания от одного года до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов. Кроме того, фигуранты обязаны заплатить штрафы от 400 тысяч до 2 миллионов рублей.В отношении некоторых подсудимых наказание станет условным, если в течение установленного судом срока ими не будут совершены иные преступления, добавили в пресс-службе суда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферист получил срок за фейковые сделки с недвижимостьюКрымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублейЭкс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей

бахчисарай

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, махинации с землей, происшествия, суд, бахчисарай, бахчисарайский район, приговор