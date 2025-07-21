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В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей
В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей
Бахчисарайский районный суд Крыма вынес приговоры шестерым бывшим должностным лицам, которые в составе организованной группы занимались махинациями с земельными РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T16:12
2025-07-21T16:12
2025-07-21T16:16
новости крыма
махинации с землей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд Крыма вынес приговоры шестерым бывшим должностным лицам, которые в составе организованной группы занимались махинациями с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба суда.В группу входили работники архивного отдела и госкомрегистра, землеустроители и другие должностные лица.Суд назначил виновным различные сроки наказания от одного года до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов. Кроме того, фигуранты обязаны заплатить штрафы от 400 тысяч до 2 миллионов рублей.В отношении некоторых подсудимых наказание станет условным, если в течение установленного судом срока ими не будут совершены иные преступления, добавили в пресс-службе суда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аферист получил срок за фейковые сделки с недвижимостьюКрымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублейЭкс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей
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новости крыма, махинации с землей, происшествия, суд, бахчисарай, бахчисарайский район, приговор
В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землей
В Крыму шесть экс-чиновников получили различные сроки за махинации с земельными участками
16:12 21.07.2025 (обновлено: 16:16 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд Крыма вынес приговоры шестерым бывшим должностным лицам, которые в составе организованной группы занимались махинациями с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В группу входили работники архивного отдела и госкомрегистра, землеустроители и другие должностные лица.
"Деятельность этих лиц была направлена на совершение умышленных преступлений против собственности на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района с использованием поддельных решений, а также архивных выписок. Участники данной группы преследовали корыстную заинтересованность с целью незаконного приобретения права собственности на имущество", – сказано в сообщении.
Суд назначил виновным различные сроки наказания от одного года до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режимов. Кроме того, фигуранты обязаны заплатить штрафы от 400 тысяч до 2 миллионов рублей.
В отношении некоторых подсудимых наказание станет условным, если в течение установленного судом срока ими не будут совершены иные преступления, добавили в пресс-службе суда.
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