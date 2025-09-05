https://crimea.ria.ru/20250905/v-sevastopole-vladelitsa-uchastka-povredila-doistoricheskiy-obekt-1149234587.html

В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект

В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект - РИА Новости Крым, 05.09.2025

В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект

В Севастополе владелица земельного участка подозревается в повреждении объекта археологического наследия, датируемого IV веком до нашей эры. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T12:48

2025-09-05T12:48

2025-09-05T12:56

севастополь

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

происшествия

новости севастополя

строительство

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149234739_0:410:960:950_1920x0_80_0_0_6bc3bcd6320388a05850a196f776cfcb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе владелица земельного участка подозревается в повреждении объекта археологического наследия, датируемого IV веком до нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, 49-летняя уроженка Красноярского края приобрела право собственности на земельный участок в Монастырской балке, который частично расположен в границах территории объекта археологического наследия "Усадьба с винодельней".Хозяйка участка достоверно знала о необходимости проведения историко-культурной экспертизы на участке перед началом работ, однако производила земляные работы без выполнения этих требований. Тяжелая строительная техника сняла верхний слой грунта, чем был разрушен культурный слой памятника археологии на площади более 260 квадратных метров, отметили в управлении ФСБ.По оценкам экспертов, на проведение необходимых спасательных археологических работ потребуется более 1,5 млн рублей.В отношении владелицы участка возбуждено уголовное дело "Повреждение объекта археологического наследия". Женщине может грозить до шести лет заключения, добавили в УФСБ.Ранее житель Челябинской области 1969 года рождения при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе нанес ущерб в размере около одного миллиона рублей.Также стало известно, что 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия, новости севастополя, строительство, крым, новости крыма