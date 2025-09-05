https://crimea.ria.ru/20250905/v-sevastopole-vladelitsa-uchastka-povredila-doistoricheskiy-obekt-1149234587.html
В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе владелица земельного участка подозревается в повреждении объекта археологического наследия, датируемого IV веком до нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, 49-летняя уроженка Красноярского края приобрела право собственности на земельный участок в Монастырской балке, который частично расположен в границах территории объекта археологического наследия "Усадьба с винодельней".Хозяйка участка достоверно знала о необходимости проведения историко-культурной экспертизы на участке перед началом работ, однако производила земляные работы без выполнения этих требований. Тяжелая строительная техника сняла верхний слой грунта, чем был разрушен культурный слой памятника археологии на площади более 260 квадратных метров, отметили в управлении ФСБ.По оценкам экспертов, на проведение необходимых спасательных археологических работ потребуется более 1,5 млн рублей.В отношении владелицы участка возбуждено уголовное дело "Повреждение объекта археологического наследия". Женщине может грозить до шести лет заключения, добавили в УФСБ.Ранее житель Челябинской области 1969 года рождения при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе нанес ущерб в размере около одного миллиона рублей.Также стало известно, что 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе поврежден объект археологического наследия федерального значения - ФСБ
12:48 05.09.2025 (обновлено: 12:56 05.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе владелица земельного участка подозревается в повреждении объекта археологического наследия, датируемого IV веком до нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Как уточнили в ведомстве, 49-летняя уроженка Красноярского края приобрела право собственности на земельный участок в Монастырской балке, который частично расположен в границах территории объекта археологического наследия "Усадьба с винодельней".
Хозяйка участка достоверно знала о необходимости проведения историко-культурной экспертизы на участке перед началом работ, однако производила земляные работы без выполнения этих требований. Тяжелая строительная техника сняла верхний слой грунта, чем был разрушен культурный слой памятника археологии на площади более 260 квадратных метров, отметили в управлении ФСБ.
"Указанный объект археологического наследия датируется IV в до н.э. – I в н.э., представляет историко-культурную ценность и в настоящий момент включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия федерального значения", - говорится в сообщении.
По оценкам экспертов, на проведение необходимых спасательных археологических работ потребуется более 1,5 млн рублей.
В отношении владелицы участка возбуждено уголовное дело "Повреждение объекта археологического наследия". Женщине может грозить до шести лет заключения, добавили в УФСБ.
Ранее житель Челябинской области 1969 года рождения при строительстве дома в границах объекта культурного наследия "Поселение Василядя балка" в Севастополе нанес ущерб
в размере около одного миллиона рублей.
Также стало известно
, что 37-летний севастополец выплатит штраф в 70 тысяч рублей за незаконные поиски и присвоение артефактов на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
